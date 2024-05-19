Reuters: в Иране опасаются за жизнь Раиси после крушения вертолета

Фото: Vahid Salemi / ТАСС

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Воздушное судно с политиком на борту совершило жесткую посадку в горах Азербайджана.

Жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел страны Хоссейна Амира Абдоллахиана «в опасности после крушения вертолета». Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большое беспокойство», — сказал анонимный иранский чиновник.

Вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиан, разбился в горах на пути из Азербайджана. Они возвращались после визита в соседнюю страну, когда их воздушное судно попало в густой туман при пересечении горной местности.

Иранские СМИ сообщили, что в колонне президента Ирана летели три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения, а третий, где и находился Раиси, совершил жесткую посадку в горах недалеко от городов Джольфа и Верзеган.

На помощь немедленно выдвинулись спасательные бригады, однако их работу осложняют плохие погодные условия и сильный туман.

В иранской прессе появились сообщения о том, что Раиси и Абдоллахиан выжили. Однако позднее из заметок пропала подобная информация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет президента Ирана ищут 40 групп быстрого реагирования.