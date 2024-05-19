Сберег ангел-хранитель: российский боец рассказал о чудесах на фронте

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Военный до сих пор не может понять, как остался жив в безнадежных ситуациях.

На фронте порой происходят необъяснимые вещи, настоящие чудеса, свидетелями и участниками которых становятся наши бойцы. Так, российский танкист, кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев рассказал, как дважды чудом спасся на передовой. Видеоинтервью с ним опубликовало Минобороны РФ.

В первый раз Асылбаев вместе с товарищем попал под огонь сразу двух пулеметов украинских боевиков. Стрельба была настолько плотной, что российские бойцы буквально вжались в землю и не могли даже головы поднять. Однако пули не попадали по ним. Поняв это, они поднялись и побежали.

«Не знаю, везение это или чудо, но мы убежали от двух пулеметов, в гору, вдвоем, в бронежилетах», — рассказал военный.

В другой раз Асылбаев помогал эвакуировать раненого солдата, когда по ним начал бить вражеский миномет. Снаряд ударил всего в полутора метрах от российских бойцов, однако по какой-то причине не разорвался, а остался торчать в земле.

Высокие боевые награды Мударис Асылбаев получил за ночную разведку боем и эвакуацию разведгруппы, попавшей в засаду.

Ранее 5-tv.ru рассказал о рядовом Вардане Арутюняне, который под минометным обстрелом украинских боевиков эвакуировал 12 бойцов.