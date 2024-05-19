Оперная певица из Ярославля Альбина Хрипкова погибла в ДТП

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Трагедия произошла на 177-м километре автодороги М-8.

Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель детской школы искусств имени Собинова в Ярославле Елена Лумми погибли в ДТП в ночь на 19 мая. О трагедии сообщил губернатор области Михаил Евраев.

«Трагическая новость для нашего региона и всего мира культуры. В автокатастрофе погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным МВД, смертельная авария произошла на 177-м километре автодороги М-8. Сообщается, что столкнулись автомобили HAVAL под управлением мужчины 1974 года рождения и Ford, за рулем которого была женщина 1975 года рождения. В результате ДТП оба водителя, а также пассажирка Ford от полученных травм скончались на месте.

Евраев в своем сообщении написал об огромном вкладе Хрипковой в развитие музыкального искусства. Певица гастролировала по всему миру, оставаясь верной русской культуре.

Лумми более 30 лет преподавала фортепиано и руководила ансамблем в школе искусств. Выпускники педагога успешно работают в различных сферах культуры и искусства.

Глава региона назвал гибель женщин огромной потерей и принес соболезнования родным и близким.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели в ДТП участника Олимпийских игр триатлониста Игоря Сысоева.