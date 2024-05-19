В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека

Фото: Ахметов Вадим / ТАСС

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Мужчину госпитализировали, а вылет рейса задержали почти на четыре часа.

Самолет «Уральских авиалиний» в екатеринбургском аэропорту Кольцово наехал на техника. Пострадавшего госпитализировали.

Рейс был запланирован в Бишкек. Самолет наехал передней стойкой шасси на сотрудника аэропорта, который был ответственным за выпуск воздушного судна. Вылет рейса задержали почти на четыре часа.

«По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности», — написали в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что по факту происшествия прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время рейса Москва — Сочи бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь двухнедельному младенцу. Малышу внезапно стало плохо во время захода на посадку.