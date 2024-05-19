«Угроза ядерной войны»: политолог оценил идею защиты неба Украины силами НАТО

Фото, видео: Минобороны России / ТАСС; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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В Евросоюзе всерьез обсуждают возможность использовать комплексы ПВО на своей территории для уничтожения российских ракет над Незалежной.

Идея защиты украинского неба силами блока НАТО — это попытка втянуть Европу в ядерную войну с Россией. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог-международник Кирилл Коктыш.

Так он прокомментировал предложение советника Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге «легально» сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

«Попытка скверно обученного ноунейм-специалиста по сути легитимировать втягивание Европы в ядерную конфронтацию. Это классическое окно овертона, когда один заявляет, другой, уже не совсем идиот, повторяет, а дальше пытаются проверить — сработает это или нет», — пояснил Коктыш.

Политолог напомнил, что международное право основывается на сумме признанных прецедентов и не имеет центрального органа принуждения. Соответственно, если государство не признает какие-либо нормы, то кроме Совбеза ООН на это никто повлиять не может.

Между тем ряд депутатов бундестага ранее одобрили идею использовать западные зенитные ракетные комплексы на территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

Так, известный русофоб Родерих Кизеветтер заявил, что страны Запада могут уничтожить российские ракеты над украинской территорией с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны.

В пример депутат привел то, как военные США, Великобритании и Франции участвовали в отражении иранской атаки на Израиль в апреле.

Коллеги Кизеветтера — Агнешка Брюггер и Антон Хофрайтер — поддержали его мнение. Они сочли правильным размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для прикрытия ее западных областей и допустили обеспечение ПВО со стороны Польши и Румынии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о провокационных действиях Европы и намеренном создании напряженности вокруг Украины из-за боязни полного краха киевского режима.