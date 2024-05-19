Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Российский министр также дал совет политикам из Европы, которые опасаются расширения военной инфраструктуры РФ на Запад.

Киевскому режиму следует признать реалии на земле, а Западу — перестать приносить Незалежную в жертву своим бесперспективным целям. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире федерального телеканала, видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям», — сказал он.

Журналист также напомнил Лаврову о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона об опасениях Европы насчет расширения военной инфраструктуры России на запад.

«Если у них (западных стран. — Прим. ред.) получится, пускай расслабятся», — ответил министр.

Лавров также добавил, что Москва понимает все имеющиеся у нее возможности при всех сценариях развития ситуации вокруг Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о нежелании «последних украинцев» воевать. ВСУ продолжают нести потери на фронте. Однако киевский режим и западные политики говорят о намерении идти в бой «до последнего украинца».