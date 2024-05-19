В Херсонской области назвали колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Дамба была разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ прошлым летом.

Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС после ударов ВСУ еще не до конца определена, об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич РИА Новости.

«Ранее была озвучена лишь примерную сумму ущерба — порядка 11,5 миллиарда рублей. Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества», — сказал он.

По словам Кастюкевича, сумма колоссальная, но узнать ее можно будет только когда получится восстановиться инфраструктуру, а каждый эвакуированный житель получит новый дом.

Он подчеркнул, что погибшие люди, животные, а также уникальная флора и фауна — это та часть ущерба, которая нанесена безвозвратно.

Кроме того, из-за отсутствия централизованного полива и малого количества осадков, урожая будет меньше по сравнению с прошлым годом. По овощным культурам прогнозируют снижение на 30%, а по озимой пшенице — на 25%.

Из-за ракетных ударов, нанесенных ВСУ, в ночь на 6 июня 2023 года рухнула плотина Каховской ГЭС. Вода затопила прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. Из зоны бедствия эвакуировали около девяти тысяч человек, 59 — погибли. В Херсонской области был введен режим ЧС, который приобрел масштаб федерального уровня.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима. В СК РФ квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские боевики с помощью беспилотника атаковали в селе Раденск Херсонской области микроавтобус.