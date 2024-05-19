«Ребенок с синдромом Дауна»: Надежду Ангарскую запугивали врачи во время беременности

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Как отреагировала артиста на такой страшный диагноз?

Артистка Надежда Ангарская — мама двоих детей. Обе беременности протекали легко. Но когда она ждала своего первого ребенка Давида, то медики ей сообщили тревожные новости. О страшном прогнозе врачей она рассказала в эфире шоу на федеральном канале.

«Обожаю наши скрининги и врачей, которым Бог не дал таланта общаться с пациентами. В январе я узнала, что беременна, и в начале марта я, как ответственная, иду на скрининг. И ставят диагнозов. Первый был синдром Дауна со словами: „Я бы посмотрела через неделю, но нет, тут все понятно“. Я стою с внутренним ощущением: „Что ты мне несешь, как ты можешь сейчас, глядя, все поставить, нужен анализ крови, я не знаю, другой специалист"», — поделилась Ангарская.

На УЗИ она также столкнулась с бестактностью врача, которая сказала, что ей не нравится развитие ребенка, а потом дала телефон другого специалиста. Тот уже общался с Надеждой как профессионал. Когда уже артистка пришла на повторный скрининг, чтобы узнать есть ли у ребенка проблемы со здоровьем, ее обрадовали и одновременно шокировали тем, что с ним все нормально.

Рождение первого ребенка не спасло брак Ангарской. Супруги разошлись из-за финансовых проблем. Сейчас актриса счастлива в браке с футбольным тренером Николаем Федчуком, которому она родила второго сына Даниила.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезды реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы и Татьяна Мучульбес узнали пол их будущего ребенка.