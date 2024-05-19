Фото, видео: Telegram / Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России / vm_sut; Западно-Сибирская транспортная прокуратура; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По факту произошедшего организована проверка.

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 19 мая на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги. Организована доследственная проверка: причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются. Кроме того, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Хабаровском крае.