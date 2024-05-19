Масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» стартовал по всей России

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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В столице уже определен первый победитель забега на пять километров.

Сегодня, 19 мая, стартовал масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» по всей стране. Десятки регионов объединились, чтобы тысячи спортсменов смогли не просто принять участие в соревновании, а отправиться в путешествие по стране. Участники забега стартовали одновременно в 11 часовых поясах. По московскому времени это было в 08:00. Среди участников есть не только россияне, но и иностранцы, а также любители и опытные спортсмены.

В Москве бегут 23 тысячи спортсменов. Как рассказал корреспондент «Известий» Александр Федорчак, ровно в восемь часов утра синхронно стартовали от центра столицы сотни бегунов. Длина дистанции — пять километров. Это возможность проявить свои силы, а также увидеть главные достопримечательности столицы. Такими как Крымский мост, храм Христа Спасителям и, конечно же, Кремль.

Участникам было предложено несколько вариантов дистанций на выбор. Так, совсем новички могли пробежать километр, а вот опытные и уверенные в себе — 10 километров или полумарафон.

Победительницей массового забега в Москве стала спортсменка из сборной России по гонкам с препятствиями Алиса Петрова. Она рассказала, что была очень рада пробежать в столице.

«Здесь еще более приятно бегать, потому что в центре Москвы очень красиво, и все-таки в своей стране очень радостные эмоции, и очень здорово видеть много знакомых людей на трассе», — сказала она.

Петрова обрадовалась своей победе, но добавила, что может показать более высокие результаты.

Президент Федерации триатлона, организатор «Гонки героев» и полумарафона «ЗаБег. РФ» Ксения Шойгу рассказала в беседе с журналистами, что в этом году соревнование набирает большие объемы международной деятельности. Для участия удалось объединить 16 стран, том числе Египет, Бразилию, Сербию и Белоруссию. Всего участвует в забеге порядка 189 тысяч человек. Шойгу уверена, что в 2025 году это число превысит 200 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 14 мая в Москве прошел приуроченный к полумарафону «ЗаБег. РФ» пресс-завтрак.