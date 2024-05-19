Шесть украинских дронов упали в районе НПЗ под Краснодаром

Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

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Ночью боевики ВСУ пытались атаковать российский регион.

Шесть беспилотников армии Украины упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации района в Telegram-канале.

«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — говорится в сообщении.

Вместе с тем произошел взрыв в районе старого кладбища и еще один в хуторе Трудобеликовский. По предварительным данным, никто в результате происшествий не пострадал, разрушения не зафиксированы. На месте работают сотрудники спецслужб.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь сбили более 60 дронов ВСУ и 9 ракет ATACMS над регионами России. В том числе 57 украинских беспилотников было уничтожено в небе над Краснодарским краем.