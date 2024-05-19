Вслед за Орбакайте, Нетребко и Хаматовой: Макаревич* выдвинул условия для выступлений в РФ

Его вопиющая выходка в прямом эфире получила продолжение.

Скандалы вокруг персоны Андрея Макаревича* никак не желают утихать. То и дело фронтмен «Машины времени», который давно превратился в несмешного юмориста, подбрасывает поводы для пересудов и обсуждений.

Не успела аудитория забыть казус многодетного артиста, который принял в личном разговоре пранкеров Вована и Лексуса за Владимира Зеленского, как солист вновь преподнес повод для разговоров.

В социальных сетях появилась информация, что Макаревич, порядком поистаскавшийся в скитаниях по Израилю, в надежде поправить финансовое положение, готовит почву для возвращения в Россию.

По данным сразу нескольких Telegram-каналов, лишенный практически всех концертов и возможности гастролировать, Макаревич объявил, что вновь готов петь перед слушателями.

Делать это он будет, конечно, не за бесплатно: визит Макаревича к заказчику возможен только за 35 тысяч евро, в то время как еще до конфуза гитарист готов был сбацать трек за сумму на пять тысяч евро меньше.

За эти деньги Макаревич даже согласился включить в программу выступления те песни, которые раньше отказывался петь «по политическим причинам».

За сумму, от которой волосы встают дыбом, многодетный артист точно споет «Перекресток семи дорог» «Новый поворот», который, по уверениям самого автора, точно отражает проблему Израиля, а также «Пока горит свеча».

В райдере Макаревича и его коллектива, помимо оплаты перелета для всех музыкантов, значатся и такие требования, как пятизвездочная гостиница для самого артиста и его директора, VIP-сопровождение из аэропорта, гримерка, оборудованная удобным креслом, диваном, столом со свежими фруктами, газировкой, соленьями, чаем, хлебом, горьким шоколадом, 18-летним виски Chivas Regal и бутылкой красного сухого вина Primitivo.

За все эти блага артист готов полтора часа горланить песни, сидя на табуретке перед аудиторией. Известно, что возрастной музыкант вот уже не первый год демонстрирует тотальное неуважение к своему слушателю, предпочитая выступать перед ним исключительно сидя, в то время как другие музыканты делают это чаще всего стоя.

Единственный вопрос, который все еще остается открытым — кто станет целевой аудиторией этого «заманчивого» предложения? Европейская и прозападная аудитория давно дала понять — подвальный шансон с претензией на рок им совсем не по вкусу. Именно по этой причине творчество группы «Би-2» и Юрия Шевчука практически не окупается на концертах.

Не снискал популярности и пытавшийся вернуться в Россию Андрей Данилко. Несколько раз с 2014 года украинец в образе Верки Сердючки пытался прорваться на концерты в Москву, но так и уехал восвояси, несолоно хлебавши.

Неужели паники и возвращения старого репертуара у Макаревича стал тот самый конфуз и артист теперь боится, что подзаработать ему больше не дадут? Разбираемся в материале 5-tv.ru.

Вакханалия в прямом эфире

Прошло два с небольшим года, как Макаревич и вся его иноагентская братия сбежала из России и разбрелась кто куда. Все это время артист пытался как мог подогреть интерес бывших соотечественников к себе, то и дело публикуя возмутительные посты в поддержку Израиля и отпуская нелестные шуточки о жителях Москвы.

Желаемое Макаревич получил, сам того не ожидая. Стоило лишь лидеру «Машины времени» расслабиться и потерять бдительность, как музыканту подмахнули Вован и Лексус.

Знаменитая парочка, сумевшая расколоть как орешек с десяток мировых политиков, связалась с вокалистом и в два щелчка организовала ему самую большую ловушку из всех возможных.

В ходе беседы с «собеседником с Украины» Макаревич, фактически, «сдал себя с потрохами», рассказав блогерам о себе много интересного. Оказалось, что за неплохие деньги фронтмен готов спеть и станцевать в Киеве, был бы не прочь помогать ВСУ, но на это у него пока нет денег.

Более характерными и говорящими стали заявления музыканта, суть которых заключалась в том, что он желает Украины победы. Сам, правда, в Незалежную он «пока ни ногой», потому что «боится нарушить свой психологический комфорт», но, если ему за это «заплатят ровно столько, сколько он захочет», он с радостью согласится.

«В первый день победы вашей, если позовут, конечно, я с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. Владимир, я желаю вам тройного здоровья. Я желаю вам сдюжить, всех их победить», — вещал на голубом глазу потерявший берега Макаревич.

В России, без стыда вещал Макаревич, он не был уже почти два года и не намерен возвращаться назад, поскольку там, заверил он, просто не осталось «думающих людей».

«Чтобы не компрометировать себя связями с Россией», Макаревич якобы разорвал все связи с рокерами из Москвы, потому что «ему с ними не о чем разговаривать».

Сейчас, по признанию самого иностранного агента, его ближайший круг общения составляют те самые испуганные патриоты и гастролеры, с которыми в разведку ни один вменяемый человек не пойдет, а если и пойдет, то он — мазохист.

Макаревича, судя по всему, сама ситуация, полностью устраивает и в дальнейшем артист планирует только укреплять уже сформировавшиеся дружеские отношения с «коллегами по идеологии», параллельно пытаясь втереться в доверие верхушки киевской власти.

Инцидент с Вованом и Лексусом музыканта так ничему и не научил — стоит только Макаревичу вживую увидеть Зеленского, как он окончательно потеряет голову от счастья.

Усугубил свое незавидное положение Макаревич уже после того, как видеозапись разговора иноагента с лжеЗеленским распространилась в интернете.

Артист, слетевший с катушек давно и безвозвратно, закатил истерику, заявив, что его слова вырвали из контекста, чем скомпрометировал себя еще больше. Теперь над глупостью фронтмена смеялись не только простые пользователи, но и сами пранкеры.

«Макаревич заявил, что мы исказили его видео и монтировали ролик полгода. Мы знали, что человек не с особо приятными личными качествами, он доказал, что еще и дурак. На записи видно, что его слова сложно вырвать из контекста.

То, что он **** (плохой человек — Прим.ред.), раньше знало ограниченное количество людей, а теперь знают все. <…> Мы сделали запись в начале этого года», — рассказал Лексус «Абзацу».

Оглушительные последствия

Сполна хлебнувший отрезвляющего зелья Макаревич, испугавшись, что ситуация может усугубиться, а выглядеть он будет еще смешнее, ушел в тень. Артист перестал давать комментарии, предпочитая трястись от ужаса где-то в сторонке, и не зря.

На болтовню музыканта в России обратили внимание ведомственные органы: в Москве тут же была запущена проверка Макаревича на предмет экстремизма.

Теперь, если вина возомнившего о себе невесть что артиста будет доказана, ему грозит до десяти лет тюрьмы по совокупности сразу одного преступления — экстремизм — и одного проступка — игнорирование плашки иноагента в соцсетях.

Рискует лишиться Макаревич и звания народного артиста РФ, а заодно и остатков своих выступлений. В правовом поле вновь затронули вопрос о том, чтобы окончательно низвергнуть артиста в пучину его собственного стыда, окончательно перекрыв ему кислород.

Судя по всему, дело осталось за малым, и совсем скоро фронтмен окончательно превратится в «человека без роду и племени», как о нем ранее отозвался Анатолий Пашинин.

* — внесен в реестр иностранных агентов