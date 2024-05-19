Фото: Reuters / Brendan Smialowski

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Пока киевский режим просит США разрешить атаковать их оружием Россию, другие страны ищут дипломатические методы для завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский остался разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Причина заключается в том, что они американский гость и другие западные политики начинают хотеть мира. Об этом рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Сам президент Зеленский признал буквально сегодня, что он чувствует <…> „атмосферу мира“, как он сказал, в лице и в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы Госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства», — сказал он.

Карасев объяснил, что сейчас западные страны начинают склоняться к мысли о необходимости восстановления мира. Теперь они ищут дипломатические методы для завершения вооруженного конфликта. По словам аналитика, условия, которые нужно для его урегулирования, уже созревают.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина просит США разрешить использовать американское оружие для ударов по РФ.