Силы ПВО за ночь сбили более 60 дронов ВСУ и 9 ракет ATACMS над регионами России

МО: ПВО уничтожила 9 ракет ATACMS над Крымом и 57 дронов над Краснодарским краем

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Украинские боевики снова пытались совершить террористические атаки на территории РФ.

Российские средства ПВО пресекли в ночь на 19 мая ряд попыток боевиков ВСУ совершить террористические атаки на объекты в регионах РФ. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, силы ПВО сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник самолетного типа над Крымом, а в небе над Белгородской областью — три дрона. Также российские войска уничтожили и перехватили над Краснодарским краем 57 БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отражении ракетной атаки в Севастополе. Ночью губернатор города Михаил Развожаев призывал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.