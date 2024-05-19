«Неприятная дрянь»: какую обиду Лера Кудрявцева затаила на подругу Екатерину Гордон

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Совместный отдых за границей обернулся для знаменитости проблемами.

Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась из заграничного отпуска, который провела с подругой-юристом Екатериной Гордон. Отдыхали в Италии, делились с подписчиками впечатлениями от местных красот, достопримечательностей и, конечно, кухни. Последнее обернулось для Кудрявцевой проблемой весом в три килограмма. По словам звезды, «нажрала» она эти три килограмма всего за три дня.

Секрет быстрого набора веса теледива тут же раскрыла — ежедневные круассаны с чаем, булочки с маслом и мороженое. Не успеете моргнуть, а наряд в талии уже не сходится. Одно радует Кудрявцеву в сложившейся ситуации. Это мода на оверсайз.

Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон дружат много лет. Instagram* / leratv

Хуже всего, как отметила знаменитость, даже не то, что она поправилась. Еще больше ее расстраивает, что подруга и попутчица как будто не ела вместе с ней во время путешествия по Италии. Она умудрилась побывать в каждом ресторане с Лерой, при этом не набрав лишних сантиметров в объемах.

«Катька похудела и стала неприятная дрянь», — пожаловалась Кудрявцева.

К подруге телеведущая обратилась прямо на борту самолета, в котором они возвращались в Москву. Гордон ни капли не смутилась и не обиделась, а лишь добавила, что никогда приятной и не была. Не зря Кудрявцева называет приятельницу «родственником по судьбе». Между дамами царят полное взаимопонимание и юмор без границ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева, обеспокоенная поведением балерины Анастасии Волочкова, предложила ей помощь — оплату лечения от алкоголизма.

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