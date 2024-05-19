Лучше древесной золы и навоза: чем удобрить грядки в конце мая

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Совет, основанный на опыте бывалых огородников.

Весной огородники приступают к активной работе на своих участках. Рассаде в это время необходимо уделять много внимания, от этого зависит богатство будущего урожая.

Чтобы растения росли здоровыми и крепкими и дали хорошие плоды, нужно правильно подкармливать почву. Средство, о котором не знают многие дачники, может обеспечить необходимое питание рассаде, пишет Sevastopolmedia.

По мнению опытных садоводов, в конце мая надо сдобрить землю костной мукой, средством, которое может быть даже лучше древесной золы и навоза. Это натуральное удобрение, богатое фосфором и кальцием.

Оно разлагается медленно, полезные вещества высвобождаются постепенно, исключая вероятность голодания растений. Специалисты советуют предварительно очистить землю от сорняков, разрыхлить ее, а затем рассыпать костную муку из расчета 100-200 граммов на квадратный метр.

Потом граблями или мотыгой следует углубить удобрение в почве на пять-десять сантиметров. И в конце щедро полить грядки. Агрономы называют целый ряд преимуществ костной муки: долговременное действие за счет медленного разложения, хватит на весь сезон, улучшение структуры почвы, повышение ее водопроницаемости, экологичность.

Усилить эффект от удобрения можно с помощью компоста или перегноя. Грядки необходимо регулярно поливать и не забывать о прополке, чтобы сорняки не забирали питание у ягод и овощей.

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