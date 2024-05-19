В США заявили об атаке хуситов на шедший в Китай танкер

CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер

Фото: www.globallookpress.com / Werner Mäling

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Он следовал через Красное море под флагом Панамы.

Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету по нефтяному танкеру M/T Wind, следовавшему через Красное море под флагом Панамы. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Судно, принадлежащее и эксплуатирующееся Грецией, до этого совершило остановку в России, после чего направилось в Китай, говорится в заявлении. Из-за удара M/T Wind оказался подтопленным, в результате чего было потеряно рулевое управление, из строя также вышла двигательная установка.

При этом помощь американских военных экипажу не потребовалась. На танкере удалось восстановить двигательную установку и рулевое управление, а затем он возобновил движение своим ходом.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов Мохи в Йемене после ракетного удара загорелся нефтяной танкер.