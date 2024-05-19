СК даст оценку предъявлению обвинения на Украине главам ФСБ и Росгвардии

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В рамках расследования будут установлены должностные лица, которые приняли эти незаконные решения.

Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился дать оценку заочным обвинениям со стороны ГБР Украины, которые были предъявлены директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 российским офицерам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования будут установлены должностные лица, которые приняли эти незаконные решения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинения экс-замглавы Минобороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника Генштаба ВСУ Виктору Бокию.

Они, как отмечается, осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.