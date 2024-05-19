Замкомандира авиаэскадрильи ВСУ Василюк ликвидирован в зоне СВО
Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак
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Что об этом известно на данный момент?
Начштаба и первый замкомандира авиаэскадрильи, подполковник ВСУ Денис Василюк ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщила 831-я бригада тактической авиации Украины.
Василюк — пилот истребительной авиации воздушных сил ВСУ, с начала спецоперации он совершил десятки боевых вылетов. Дополнительной информации о ликвидации националиста не приводится.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше нашли могилу ликвидированного на Украине наемника.