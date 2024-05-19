«Они готовят для революции»: почему закон об иноагентах расколол Грузию

Парламент Грузии может отменить вето на закон об иноагентах

Фото, видео: Егиков Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Угрозы в адрес властей страны уже прозвучали со стороны ЕС и США.

Эту картину вы видели на Украине в 2013-м во время Майдана, эту картину мы видим сейчас в Грузии, где тоже пытаются организовать Майдан. Репортаж корреспондента «Известий» Ильи Аникеева.

Тбилиси, ночь, уже ставший привычным митинг оппозиции. Протестующие не уходят с проспекта Руставели, несмотря на проливной дождь и принятый закон об иноагентах.

Законопроект одобрили в третьем чтении. На заседании депутаты сыпали взаимными оскорблениями, иногда слова заканчивались.

Суть закона, который всколыхнул общественное мнение, проста: если больше 20% доходов некоммерческих организаций поступают из-за рубежа, НКО должна зарегистрироваться в госреестре, отчитаться, откуда на ее счета приходят деньги, как она их тратит.

«С материальной точки зрения они не пострадают никак, но они недовольны тем, что с принятием этого закона они уже не могут выступать от имени гражданского общества Грузии в целом, от имени грузинского общества вообще», — говорит старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

По разным подсчетам, в Грузии около 20 тысяч НКО и НПО. При населении в 3 миллиона 800 тысяч человек получается по одной организации на каждые 200 граждан.

«У нас есть университет, где руководит мать Михаила Саакашвили Юлия, а там молодежь, которая учится, да, они не готовят по специальности. Они готовят для революции», — отмечает бывший бригадный генерал Грузии Тристан Цителашвили.

Картина с митингами, как под копирку, списана с методички проведения Евромайдана. То, что Грузия идет по пути Украины, подчеркивает обилие «жовто-блакитных» прапоров в толпе и на фасадах домов.

Уличный протест возникает как бы сам по себе — вот яркое шествие студентов. Народные танцы на проспекте Руставели должны подчеркнуть мирный характер акции.

Хорошо узнаваемые простые жесты для соцсетей и идентификации свой-чужой. Подносят к губам три пальца правой руки и вскидывают руку вверх — дуют в дудки футбольных болельщиков или просто свистят.

Вместо печенья от Виктории Нуланд на Руставели в Тбилиси раздают хачапури по-мегрельски. Грузинское ноу-хау — использование детей в протестах.

Оппозиция называет закон пророссийским. Хотя по сути это «облегченная» версия американского закона об иноагентах.

В день, когда голосовали депутаты, протестующие перекрыли главные городские магистрали. Последствия ночных волеизъявлений — на фасаде грузинского парламента.

Гранитные стены исписаны граффити с антиправительственными лозунгами, оскорблениями полицейских и призывами принять Грузию в Европейский союз. Как только протесты стали угасать, в Тбилиси срочно отправился десант поддержки из прибалтийских министров иностранных дел: Латвии, Литвы и Эстонии.

Захватили с собой и исландского коллегу. Четверка дипломатов прошла в колонне митингующих до парламента, где со сцены министры выступили под гимн Евросоюза.

Вот только послание европейских «друзей Грузии» на встрече с президентом Саломе Зурабишвили больше напоминало угрозы. Приезд иностранной делегации должен был подстегнуть протестную массу к агрессивным действиям — таким, как на Майдане 2014-го в Киеве.

Десять лет назад народ заводили министры иностранных дел Германии и Нидерландов, послы европейских государств, сенаторы США Крис Мерфи и ныне покойный Джон Маккейн. В Грузии семена хаоса не проросли — полицейские пресекают лишь откровенные провокации.

«Та ситуация, которая сегодня на Украине, никогда не повторится в Грузии, потому что мы все видели и знаем, что такое война, и никому не дадим возможности сделать это», — указал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Грузии уже пригрозил санкциями Вашингтон в лице госсекретаря по делам Европы и Азии Джима О’Брайна. А в Еврокомиссии обещали отменить безвизовый режим и заявили: закон об иноагентах помешает вступлению страны в Евросоюз.

«Почему так сильно возмущается Америка, Европа, потому что в Грузии нет ни одной организации, спонсируемой Россией, Китаем там. Все они спонсируются с Запада», — говорит грузинский политик, экс-министр безопасности страны Игорь Гиоргадзе.

Принятый законопроект президент Грузии росчерком пера вернула обратно в парламент. Саломе Зурабишвили воспользовалась правом вето, которое есть у президента Грузии.

Закон об иноагентах, по ее словам, противоречит стратегии и рекомендациям Евросоюза. Но это действие носит чисто символический характер.

Скорее всего, отказ главы государства депутаты обойдут большинством голосов в парламенте. По словам экспертов, демарш Зурабишвили — это всего лишь попытка уроженки Парижа взять на себя роль флагмана либеральной массы.

«После 1992 года мы получили не то, что независимость мы получили колониальную страну, которой управляет гауляйтеры и одна из них сейчас уже раскрылась — наш президент. Потому что нельзя поддерживать выступления тех, которые прямо идут на переворот», — указал генсек партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Флагов Евросоюза на улицах Тбилиси сейчас больше, чем, наверное, во всей Европе. Разговоры о входе Грузии в состав ЕС слышны уже много лет, но только за это время дальше порога в райский сад картвелов так и не пустили.