Фото: Астапкович Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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У европейских политиков накопились грешки, о которых они не хотят говорить.

Это становится уже нашей постоянной рубрикой «двойные стандарты просвещенного мира». Итак: решил в отеле Метрополь неподалеку от Кремля посол ЕС в России Ролан Галараг организовать банкет.

Или не банкет, а, как это назвали, конференцию в честь «Дня Европы». Это новый праздник такой в ЕС взамен 9 Мая.

Ну придумал и придумал, а в гости позвал коллег — послов из европейских стран. Ну позвал и позвал, а журналисты, значит, стали их допытываться на входе.

А европейцы вежливо отказывали в интервью, пока не приехал норвежец. Как описал наш коллега Артур Ишпулатов, норвежский посол просто бесцеремонно растолкал журналистов.

Так может вести себя какая-нибудь звезда эстрады, я могу понять, особенно если у него сценический образ бунтаря, эдакий «бэдбой», плохой парень типа Мэрилина Мэнсона или Тилля Линдеманна.

Но это не Мэнсон и не Линдеманн — это 66-летний дипломат Роберт Квиле. Какое было бы возмущение, если бы наш посол так растолкал представителей прессы где-нибудь в Вашингтоне или Брюсселе.

Может, наши коллеги проявили цеховую солидарность — увы, ведущие СМИ Норвегии оправдали действия своего дипломата. И если скажем так центристская ежедневная газета Aftenposten преуменьшает степень агрессии — «видимо, слегка толкнул», — то таблоид Dagbladet уже уверяет своих читателей, что вся новость сфабрикована.

Причем газеты корреспондентов не было на месте, они попросили прокомментировать инцидент какого-то эксперта, которого тоже не было на месте. И он делает вывод, что все сфабриковано.

Еще раз: есть кадры, как выходит из машины посол, к нему подходят журналисты — посол одного отталкивает одной рукой, а второй рукой отталкивает фотографа. Это «сфабрикованная реальность», сообщают нам норвежские СМИ.

Это мир постправды, прокомментировали публикацию в российском МИДе. Новая данность информационного века, когда важна не правда, а ее толкование и то, как новость эмоционально воспринимается, то, сколько и как про нее говорят.

Самое печальное в этой ситуации даже не то, что толкнули нашего коллегу, а потом его же и всю нашу редакцию обвинили в манипуляции. Самое печальное, что такое мнение становится в Европе единственно возможным, поскольку «Известия», агентство ТАСС и «Российская газета» отныне решением Совета ЕС запрещены в странах евро-содружества.

Запрет «Российской газеты» — это просто нонсенс, это издание правительства Российской Федерации, где публикуются официальные документы. В объяснении авторы запрета прикрывается заботой об Украине, и далее идут многочисленные обвинения во всех грехах.

Но вот есть приписка, которую можно счесть проколом. Якобы деятельность этих российских СМИ была направлена против европейских политических партий особенно в период выборов — выдает с головой.

Выборы у них на носу, вот в июне — и позиции тех, кто сейчас у власти, очень шаткие. Глава Еврокомиссии, глава Евросовета, еврокомиссары — они очень хотят остаться, сохранить полномочия.

Но накопились грешки, о которых не хотелось бы, чтобы много говорили, а мы говорим. Например, о том, что в бельгийском городе Льеж начался суд над Урсулой фон дер Ляйен, главой Еврокомиссии.

Ее подозревают в нарушениях во время закупок вакцин от COVID-19 весной 2021 года. Тогда фон дер Ляйен, без согласования с лидерами стран содружества, заключила кабальный договор с американским фармгигантом Pfizer на поставку почти двух миллиардов доз.

Это в четыре раза больше, чем жителей в ЕС. Особенностью соглашения было то, что ЕС обязан закупать вакцину, когда COVID-19 уже закончился — это первое.

А второе — то, что все переговоры Урсула вела в СМС-переписке и по видеосвязи. И ее консультировали два человека — собственно, генеральный директор Pfizer и муж Урсулы, Хайко фон дер Ляйен, тесно связанный с американской фарминдустрией.

Коррупция? Да ну что вы, какая коррупция — это же Европа, там свобода слова, права для всех и настоящая демократия. Прекрасный сад, а вокруг — джунгли.

Красивый образ, который используют, как морковку, чтобы наставить на путь истинный тех или иных «аборигенов» из джунглей. А если они не согласны — кнутом их, в смысле, санкциями.

Эту картину мы видели на Украине в 2013-м во время Майдана. Эту картину мы видим сейчас в Грузии, где тоже пытаются организовать Майдан.