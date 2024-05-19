Фото, видео: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Что удалось выяснить экс-депутату Рады?

Семья Джо Байдена — спонсоры терроризма. Громкое заявление сделал бывший украинский депутат Андрей Деркач.

Он к слову, первым обнародовал аудиопрослушку, на которой Байден-старший, на тот момент вице-президент США, требовал от украинского президента, тогда Петра Порошенко, уволить прокурора, который слишком дотошно расследовал деятельность Байдена-младшего и взятки через компанию Burisma.

Прокурора тогда сняли, дело замяли, а взятки Хантера Байдена решением суда, а это несколько миллионов долларов, были направлены на прямое финансирование ГУР, Главного управления разведки. После чего начались теракты на территории России и был взорван Крымский мост.

Позже на эти же деньги и под общим управлением сотрудника американского посольства была проведена операция прикрытия теракта на «Северных потоках», Деркач называет фамилии конкретных лиц. То есть на деньги украинских коррупционеров, с подачи семьи Байденов, были совершены чудовищные преступления.

«Семья Байдена, партнеры семьи Байдена — это доказанные участники финансирования террористической деятельности… Мы отследили практически все движения средств по компании Burisma и переходы средств через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca. Это компания аффилированная и принадлежит сыну Байдена, где он получал деньги. Мы показали все проводки, эти все проводки есть в распоряжении Конгресса», — говорит Деркач.

И не только Конгресса США — подробную информацию Деркач, проживающий сейчас в Белоруссии, и группа российских депутатов направили в органы юстиции России, Германии, Кипра и Франции. Один из соавторов этого письма, депутат Андрей Красов, Герой России, между прочим, предложил создать вместе с коллегами из Белоруссии специальную комиссию по расследованию терактов.

А, значит, и выявлению фактов украинской коррпуции — эти две темы оказались неразрывно связаны. «Боевые действия создают новые условия для коррупции, взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в Министерстве обороны» — это цитата из последнего доклада генерального инспектора Роберта Сторча, который только что вернулся из Киева.

Но у Вашингтона нет другого пути, кроме как продолжать подбрасывать деньги в топку ненасытной киевской военной машины, чтобы она продолжала работать. «Воруют так, будто завтра не наступит» — это написали о команде Зеленского уже британские журналисты.

Коррупцией пронизана вся властная вертикаль сверху донизу, когда министр обороны подписывает закупки «золотых», судя по стоимости, яиц, а сотрудник военкомата заводит гарем на рабочем месте и покупает дорогой внедорожник. В новую волну мобилизации у таких деятелей появляются новые возможности — так, бронь дали сначала работникам театров и цирков.

Но это оправдали, что они, мол, несут культуру на фронт. Но вот в свежих списках оказались сотрудники букмекерских контор, пиарщики и работники фирм с американскими владельцами — и это уже никак не объясняют.

В общем-то, подход простой к украинцам — идите и служите или найдите тех, кто пойдет служить вместо вас. А тех, кто не хочет идти, заставьте или лишите возможности возмущаться и отстаивать свои права.