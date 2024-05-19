Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Наши хорошо укрепились на позициях, противник пытается отбить утраченные рубежи, но все бесполезно.

Киевские формирования готовили беспрецедентную атаку на южные российские регионы. Задействовали более 150 морских и воздушных дронов — судя по всему, они должны были ударить одновременно.

Но эти планы были сорваны морской разведкой — они заметили безэкипажные катера к западу от полуострова Крым. Часть беспилотников были уничтожены днем, часть — ночью, уже при подходе к берегу, всего 25 штук.

Каждый такой катер несет до полутонны взрывчатки. Одновременно в воздухе за сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских беспилотника самолетного типа.

Они были нацелены на Севастополь, Новороссийск и Туапсе. Массированный налет дронов ВСУшниками был осуществлен на следующий день после того, как российское Министерство обороны заявило о полном освобождении села Работино на запорожском направлении.

Неизвестно, как планировалось, но выглядело это как месть Киева. Работино — легендарное и в то же время проклятое место.

Небольшое село на сотню домов от силы, затерянное в степях между Запорожьем и Мелитополем. Работино оказалось на направлении главного удара ВСУ минувшим летом во время контранступа.

Само село они формально заняли — то, что от него осталось в ходе ожесточенных боев. И это был единственный успех киевских формирований, но какой ценой.

Работино — крупнейшее кладбище западной техники, в его окрестностях — 200 автомобилей, около 150 единиц танков и БМП, БТР и бронемашин, включая немецкие Leopard и британские Challenger.

С потерей Работино, выходит, все потери и техники, и людей были для Киева напрасными. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева с передовой.

Поселок Работино на запорожском направлении полностью перешел под контроль российских войск. Работино находится прямо за этим полем.

Сейчас там, на северных окраинах поселка, идут ожесточенные бои. Наши хорошо укрепились на позициях, противник пытается отбить утраченные рубежи, но все бесполезно — наши войска не дают даже подступиться к поселку.

«После взятия населенного пункта обстановка остается напряженной. Противник круглосуточно применяет БПЛА», — говорит командир артбатареи с позывным «Терек».

ВСУ пробуют атаковать малыми группами, но каждый накат националистов заканчивается бегством.

«Наша задача — максимально нанести урон противнику, разбить огневые точки, пути снабжения… перекрыть, как говорится, кислород», — указал боец с позывным «Иртыш».

Это свежая огневая точка, ее бойцы собрали за три-четыре дня. Как раз в тот момент, когда наша арта пошла вперед вслед за штурмовиками.

Потери противника огромные — около 300 боевиков, несколько бронемашин, 15 автомобилей, чешская РСЗО Vampire и 35 орудий полевой артиллерии. Американских гаубиц М777 — 14 уничтоженных орудий.

Потеря Работино — это обнуление единственного так называемого достижения так называемого контрнаступа прошлого года. ВСУ тогда сконцентрировали под Работино свыше десяти армейских соединений, в том числе только сформированные 116-ю, 117-ю и 118-ю бригады украинской нацгварии, так называемые «гвардии прорыва».

Националисты рвались к Азовскому морю. От Работино — прямая трасса до Токмака и Мелитополя, еще дальше — Бердянск.

Украинские и западные СМИ уже делали прогнозы, когда ВСУ смогут зайти в Мелитополь и отрезать сухопутный коридор в Крым. Обещали — максимум через месяц.

Верили, что наступательной операции поможет натовская техника. Но все Leopard, Bradley, MaxxPro и прочие десятки единиц танков и БМП так и осталась в полях вокруг Работино.

Киеву, вероятно, теперь предстоит непростой разговор со спонсорами. Владимир Зеленский просит технику, обещает успехи, получает оружие и его войска бегут, бросая горящие миллиарды долларов.

А у российских войск теперь открыт путь на Орехов. Важнейший логистический узел ВСУ на запорожском направлении.