Времени на раскачку нет. Какие задачи предстоит решить обновленному кабмину

Путин заявил о важности совместной работы с кабмином для достижения целей

Фото, видео: Астафьев Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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К реализации намеченных планов уже приступили на Краснопресненской набережной.

При беглом взгляде на правительство трудно заметить, что поменялось. В основном, те же лица, состав сохранился на 90%.

И работают под управлением того же премьера — Михаила Мишустина. Вот последнее заседание до перестановок, вот первое — после.

Как говорится, найди десять отличий — и мы их нашли, их ровно десять. Сейчас все объясним.

Во главе длинного П-образного стола сидит глава правительства, по правую руку от него — его первый зам. Раньше это был Андрей Белоусов, теперь — Денис Мантуров.

А Белоусов — на месте Сергея Шойгу. Дмитрию Патрушеву добавили полномочий и он из министра сельского хозяйства стал вице-премьером, пересел из середины ряда в президиум.

Виталий Савельев был тоже простым министром транспорта, стал вице-премьером — пересел. Это у нас четыре отличия.

Дальше — пять новых лиц: министр промышленности и торговли — Антон Алиханов, министр транспорта — Роман Старовойт, министр энергетики — Сергей Цивилев, министр спорта — Михаил Дегтярев.

Все четверо пришли в правительство из регионов — были губернаторами. А вот новый министр сельского хозяйства — Оксана Лут, из местных — была замминистра последние годы.

Таким образом, в правительстве даже сохранился прежний баланс мужского и женского — 3 женщины и 28 мужчин. Ну и, наконец, десятое отличие, которое не сразу бросается в глаза — кабинет министров помолодел на два года с небольшим по сравнению с предыдущим составом.

Средний возраст — 53 года. Какие планы стоят перед правительством, расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В пленарный зал Госдумы пока еще потенциальные вице-премьеры заходят по одному. Кандидаты в министры предпочитают держаться вместе.

Те, кто отстал, сразу попадают в окружение журналистов. Михаила Дегтярева спрашивают: как быть, если его поддержат не все депутаты?

— Это парламент. Парламент — место для дискуссий.

После дискуссий — единогласно или просто большинством — Госдума утверждает всех: 10 вице-премьеров, 16 федеральных министров. Пять остальных — глав силового и внешнеполитического блоков — принимают в Совете Федерации для консультаций.

Парламент на этой неделе — центр политической жизни. Как нижняя, так и верхняя его палаты.

Впервые в российской истории законодательная власть столь активно участвует в формировании исполнительной. На уровне Конституции для Федерального Собрания это новые полномочия, предусмотренные поправками 2020-го.

Для всей страны — возможность лучше узнать тех, кто отвечает за ключевые направления. Как новый первый вице-премьер Денис Мантуров, курирующий промышленность.

— Как будем решать проблему кадрового дефицита?

— Я сегодня об этом говорил уже — за счет программ профессионалитета, передовых инженерных школ, за счет работы в партнерстве с индустриальными партнерами и вузами.

Повышение Мантурова — четкий сигнал, развитие промышленности в приоритете. Что следует и из нового майского указа Владимира Путина.

В нем конкретные цели — к 2030-му Россия должна войти в число 25 ведущих стран по уровню роботизации, тогда же объем экспорта несырьевых товаров должен вырасти на две трети.

Помогут и навыки нового главы Минпромторга. Антон Алиханов семь с половиной лет возглавлял Калининградскую область, при нем ее валовый региональный продукт вырос почти в два раза — до 720 миллиардов рублей.

Появились два индустриальных парка — Храброво и Черняховск. В последнем — крупнейший в России завод по производству компонентов солнечной энергетики.

Бесперебойный рост всех отраслей — лейтмотив кадровых решений в новом правительстве. Теперь в нем есть профильный вице-премьер по транспорту и новый министр.

Перед Савельевым и Старовойтом целый комплекс задач — объем перевозок по международным транспортным маршрутам должен вырасти в полтора раза. Для этого и развиваются коридор «Север — Юг», Восточный полигон железных дорог, Северный морской путь.

В ближайшие шесть лет Россия должна построить «экономику предложения». Укреплять лидерство во флагманских отраслях — энергетике и сельском хозяйстве.

И там, и там — новые министры. Сергей Цивилев руководил угольной столицей, Кузбассом, Оксана Лут была замглавы Минсельхоза, для нее сейчас главная цель — справиться с последствиями заморозков и восстановить посевы.

Но главное, как и прежде, это решение социальных задач. Повышение рождаемости и продолжительности жизни, рост благосостояния.

Его маркер — доступное жилье. В прошлом году было построено более 110 миллионов квадратных метров.

«Ключевая задача — это строить жилье, это заниматься комплексным развитием территории, населенных пунктов, запустить программу аварийного жилья, утвердить условия по ипотеке», — сказал зампред правительства Марат Хуснуллин.

Чтобы все программы эффективно работали, нужна отдача от каждого потраченного рубля, а, значит, строгий надзор. Обеспечивать его будет новый глава Счетной палаты Борис Ковальчук.

И у него уже есть план действий. Один из приоритетов в работе — контроль за ценами в стремительно растущей цифровой отрасли.

— Надо разбираться с ценообразованием, чтобы действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять. Это было очень правильно, но надо теперь посмотреть.

Посмотреть, по словам Ковальчука, надо и на выплаты бойцам СВО, их семьям, чтобы они доходили в срок. Это часть общей политики «народосбережения», о которой Путин говорил и в послании Федеральному собранию, и в своей инаугурационной речи.

Свой наказ президент озвучивает еще раз — лично. Первая встреча с новым кабмином во вторник, поздним вечером, когда указы о назначениях уже готовы.

«Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации», — указал Путин.

К реализации намеченных планов уже приступили на Краснопресненской набережной. Чуть больше недели прошло от вступления президента в должность до того, как его новое правительство впервые собралось здесь, в Белом доме.

Это и есть та самая работа без пауз, организовать которую просил Путин. Вот и на первом заседании — короткое напутствие премьера Мишустина, потом сразу к повестке.

Обновленное правительство медлить не собирается. Политический цикл только начался, но сделать до 2030-го нужно очень много.

Надо учитывать, что у правительства вообще нет времени на раскачку. Мы уже говорили, что министру сельского хозяйства придется первым делать решить вопрос с погибшими из-за аномальных морозов в мае посевами.

А министерству по чрезвычайным ситуациям — ликвидировать последствия аномальных паводков в Оренбургской прежде всего области, но также Тюменскую зацепило и Курганскую.

На данный момент удалось обследовать более 70% поврежденных домов, а это более 20 тысяч объектов, доложил глава МЧС президенту, выплачено более 7 миллиардов рублей «подъемных средств». И это еще не дошло дело до полноценных компенсаций за разрушенное стихией жилье.

При этом паводковый сезон еще не прошел — только начинают вскрываться сибирские реки. Например, Лена в Якутии — это уже докладывал глава Минприроды, и опасный период будет до середины июня.

А там прогнозируется пожароопасный период — уже начали гореть леса на границе Забайкальского края и Амурской области. До конца мая повышенная опасность по Бурятии, центральной и западной части Иркутской области, югу Красноярского края, Алтайскому краю, Республике Туве и Томской области.