Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Российские силы продолжают планомерно продвигаться на харьковском направлении.

Повод для паники на Западе уже сейчас — это успешное наступление группировки «Север». За неделю наши войска освободили 13 населенных пунктов в Харьковской области, дойдя до таких крупных укрепрайонов ВСУ, как город Волчанск и село Липцы, оно немного севернее Харькова. Прорыв в глубину составил до десяти километров и до 50 километров в ширину, удлинив таким образом и без того протяженную линию боевого соприкосновения. Это заставляет Украинское командование спешно перебрасывать резервы сюда с других участков. Последняя надежда Зеленского — новая волна мобилизации. Подробности у корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Вот так сейчас выглядит Волчанск — город в харьковской области, откуда украинские войска постоянно наносили удары по нашей территории. Сейчас здесь идут бои. И такая картина почти по всей границе Харьковской области. Горящие танки и гаубицы, сотни пленных, которые пачками сдаются без боя. ВСУ не ожидали такого стремительного броска российской армии на харьковском направлении.

«Наступление наших началось с мощной артподготовки. В небе активно работали беспилотники, корректируя удары по целям, затем на позиции выдвинулись штурмовые группы. Наша армия ударила с двух сторон в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы, здесь у противника важные стратегические опорные пункты, взяв которые, поможет нам создать санитарную зону вдоль границы», — говорит корреспондент.

Особая тактика позволила за первые дни наступления освободить больше десятка населенных пунктов Харьковской области.

«Этим летом Украину ждет существенная утрата контроля над большей частью территории», — предполагает программный директор Академии политических наук, военный эксперт Александр Степанов.

При штурме нацистских «опорников», в деле себя показала новая боевая машина «Тосочка» — она сравнивает с землей целые укрепкварталы.

Уцелевшие боевики ВСУ отходят на более выгодные, как они говорят, позиции. Пытаются прихватить с собой и мирных граждан, объявляют эвакуацию, обходят население, на украинском пугают злыми русскими, но население на чистом русском отказывается бояться и уезжать. Увозят только тех, кто может ходить — наши солдаты брошенных стариков спасают.

За неделю наши войска заняли двести квадратных километров Харьковской области. При штурме укреплений выяснилось, что хваленой линии Зеленского фактически нет.

Вот так выглядит все то, что должно было сдерживать наши войска: сваленные в кучу «зубы дракона» и траншеи, смешанные с землей. А ведь меньше месяца назад Зеленский лично вышагивал по окопам, смотрел, как бульдозер вгрызается в украинскую землю.

«Был на строительстве фортификаций, очень важно усиление этого направления», — утверждал президент Украины Владимир Зеленский.

Непробиваемые «фортеци» оказались Потемкинскими деревнями, они существовали лишь в отчетах генералов, правда миллиарды долларов западной помощи освоены в полном объеме.

«Ну как-то надо было оправдать эти миллиарды, которые я больше, чем уверен, часть пошли и на его счета, и на счета его друзей, надо было убедить Запад, что все хорошо, деньги расходуются по назначению», — уверен подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Администрация Зеленского не стала отрицать очевидного: укреплений действительно нет, но виноваты русские!

«Отсутствие там фортификации объясняется тем, что каждый метр этой земли находится под плотным огнем русской артиллерии и возведение любых сооружений там было невозможным», — уверяет советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

И пока на востоке отборные части ВСУ бежали на более выгодные позиции, в Киев прибежал целый госсекретарь США. До бара успел побывать еще и в ресторане. Кулеба угощал его новыми блюдами украинской национальной кухни.

«Украинская пицца, как вы ее называете — это превосходно», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В эти гастрономические минуты в четырех сотнях километрах восточнее погибали украинские боевики. Сам Зеленский, правда, поумерил аппетиты после этого ужина. Но сытый Блинкин громко намекнул просящим о том, что их ждет.

«Шут с гитарой», как его тут же окрестили простые украинцы, удивил даже иностранную прессу.

«Украинские лидеры крадут большую часть отправленной помощи, они заботятся о том, чтобы набить собственные карманы», — говорит общественный деятель, журналист Дэниел Ковалик.

Ведь песня про красно-бело-синие флаги, написанная канадским музыкантом Нилом Янгом в 1989 году, была камнем в огород Джорджа Буша-старшего и его якобы «свободном мире», но в Ираке.

«Вы должны знать, что Соединенные Штаты с вами, большая часть мира с вами, и они борются не только за свободную Украину, но и за свободный мир», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Только свободный мир будет жить после окончания СВО, а что касается украинцев — пока вопрос. На Западе полагают, что впереди — решающая битва за Харьков. Но давайте вспомним, что это за город: второй по численности населения, если брать со всеми пригородами, больше двух миллионов жителей в агломерации, в нем есть метро (три линии, 30 станций). Это крупный промышленный центр, в Харькове несколько десятков заводов, в том числе крупных, которые вместе с той же подземкой будут превращены в мощные узлы обороны. Так что взять такой город, по европейским меркам мегаполис, это крайне сложная задача, которая не стоит перед российским войсками, как объяснил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Задача — обезопасить приграничный Белгород, который обстреливают из Харьковской области.

«Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. А что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — подчеркнул российский президент.

Это важное примечание про планы на сегодняшний день. Ситуация в зоне СВО меняется с каждой неделей. Еще пару месяцев назад никто не представлял, чтобы украинские боевики пророчили поражение сами себе, как вдруг выходит статься в британском журнале Economist, где генерал-майор военной разведки признает: Украина проиграет, у нее банально быстрее закончатся ресурсы.

Зеленский уже в открытую высказывает своим спонсорам, что они его подставили, но это не меняет условий сделки. Америка дала 61 миллиард долларов, что-то там подбросили европейцы. Киев продолжает воевать. Или, как говорят на язык дипломатии, украинские власти не готовы сесть за стол переговоров.

Россия со своей стороны не только все это время заявляет о готовности вернуться к тем соглашениям, что были подписаны еще в Стамбуле два года назад, но и учесть новые реалии и предложения, например, китайский мирный план.