Политически мотивированное покушение? Кому на самом деле перешел дорогу Фицо

Фото, видео: Radovan Stoklasa / ТАСС; 5-tv.ru

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Премьер-министр Словакии получил несколько огнестрельных ранений после выездного заседания правительства.

Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо — это новая эпоха для Европы, эпоха политического террора. Последний раз попытка убийства главы правительства была аж в 1986 году, когда в Швеции застрелили премьера Улофа Пальме за три дня до поездки в Москву, где страны должны были расширить сотрудничество.

Роберт Фицо призывает прекратить спонсировать Киев и поскорее начать переговоры. Его страна военные поставки Украине уже прекратила. Политической террор в Европе закончился в прошлый раз вместе с холодной войной. Да, в странах Африки и Азии покушения на первых лиц продолжились. Можно также вспомнить убийство нашего посла в Турции или гибель японского премьера Абэ, но в Европе за 40 лет сменилось несколько поколений политиков, охрана которых гоняла разве что дурачков с зеленкой и тухлыми яйцами. А тут такое.

Стрелявшего в Роберта Фицо задержали, им оказался 71-летний политический активист районного масштаба. Если следователи не найдут прямой связи покушавшегося со спецслужбами Украины или стран НАТО, сама атмосфера ненависти к инакомыслящим, которую задал Майдан 2014 года, является главной причиной покушения на Фицо. На Украине под европейскими флагами жгли полицию, убивали оппонентов, танками давили непокорные города и их не одернули. Значит и в Брюсселе можно отстреливать несогласных? И в Париже? И в Вашингтоне? Кто следующий? Задумался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Суббота, пригород Братиславы. Городок Пезинок никогда еще не видел столько полицейских. Сюда в специальный уголовный суд страны привезли Юрая Центулу.

И повышенные меры безопасности были на протяжении всего двухсот километрового пути от места задержания стрелка. В среду таких мер явно не хватало.

Эти пять выстрелов прогремели на весь мир, хотя и прозвучали в одном из самых тихих мест Европы. Вот премьер Роберт Фицо общается с журналистами, а уже через минуту он находится между жизнью и смертью.

«Все произошло здесь, на этой площади. Фицо покинул выездное заседание правительства, оно проходило в местном доме культуры. Вышел к собравшимся. В толпе его ждал Юрай Центула с заряженным пистолетом. Выпустил пять пуль. Одна из них попала вот сюда, в дерево. Из ствола ее изъяли криминалисты», — рассказывает корреспондент.

На площади суета и паника. В первые секунды охрана премьера теряется, к ее работе вообще много вопросов, но все же задерживает стрелка. Самого Фицо срочно, вертолетом, отправляют в ближайшую большую больницу. Пули попали в живот, плечо и бедро.

Три часа и 40 минут — именно столько врачам потребовалось, чтобы стабилизировать состояние словацкого премьера. Он до сих пор здесь, в палате. Только недавно состояние Фицо после покушения стабилизировалось. Об этом сообщил 19 мая журналистам вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк.

Журналисты все равно дежурят у корпуса день и ночь, ловят каждое слово тех, кто обладает информацией о его состоянии.

Задержанному Юраю Центуле грозит от 25 лет до пожизненного. О преступнике известно немало: например, то, что он либеральный активист, открытый сторонник западных ценностей, нередко ходил на проукраинские митинги.

Мы отправляемся в Левицу, здесь жил стрелок. Его соседи шокированы произошедшим, рассказывают нам, что ничего в нем не выдавало человека способного на убийство.

«Он был вежливым и нормальным человеком, но он просто чувствовал, что некоторые меры правительства были неправильными», — сообщил сосед задержанного.

Горькая ирония в том, что несколько лет назад Центула попытался возродить партию «против насилия», которая в конце восьмидесятых положила конец просоветскому курсу страны.

Дом того самого Юрая Центулы построен, очевидно, во времена Чехословакии. Сам Центула, которому 71, большую часть жизни провел при социализме. А последние 30 лет самозабвенно и отчаянно боролся со всем, что напоминало ему о тех временах. И в своей борьбе дошел до крайности.

Мотив, безусловно, политический, это сразу подчеркнули в местном МВД. Фицо один из немногих европейских политиков, несогласных с общим курсом Евросоюза. Он последовательно выступал против санкционной политики в отношении России и накачки Украины оружием.

«Мы можем влить туда все оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта», — заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

При этом Фицо становился премьером трижды, а несколько недель назад президентские выборы выиграл его сторонник Петер Пеллигрини. На носу выборы в Европарламент, где пророссийские политики нужны меньше всего.

«На выборы в Европарламент девятого июня это, безусловно, окажет большое влияние. Это попытка добиться того, чтобы партия Фицо в Словакии получила как можно меньше голосов», — сказал член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

При этом идеи Фицо многим близки. Словакия — это не Польша и не Прибалтика. Россию здесь не считают врагом. В центре города, где сейчас лечат Фицо, до сих пор стоит мемориал советским войнам: с Т-34 на постаментах, советскими гаубицами и зенитками и немецкими танками с опущенными вниз орудиями.

«Мы никогда не забудем то, что положили жизни красная армия за нашу свободу, победу фашизма СКЛ за нас всех воюет Россия, Российская Федерация», — заявил экс-депутат словацкой думы, заместитель председателя дружбы словацкого парламента и российского парламента Петер Марчек.

Но может ли покушение на Фицо быть сигналом всему словацкому народу и политикам, которые выступают за взвешенное отношение к России?

«Есть генеральная линия, которая сформулирована в Брюсселе, в Лондоне, Вашингтоне и если вы будете вверять, так сказать, как маркетанская лодка, то с вами может что-то случится. Вот, к примеру, в вас будут стрелять, может быть даже не совсем убьют, но вас выведут из политической игры», — убежден главный научный сотрудник института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич.

«Я считаю это кульминацией тех настроений, которые взращиваются в обществе. Это выражение ненависти, это нападение не только на человека, но и на саму суть государственности», — заявил генеральный прокурор Марош Жилина.

И даже сам Фицо понимал, насколько опасно в современной Европе говорить и делать вещи, на которые решался он.

«Правительственных политиков непристойно ругают на улицах, и я просто жду, когда это разочарование превратится в убийство одного из ведущих политиков», — говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

И, казалось бы, в этот момент за свою безопасность должны начать переживать Орбан Вучич, депутаты партии «Альтернатива для Германии». Тогда, получается, у их оппонентов не осталось других методов, кроме террора.

«ООН кратко сказал: я не удивлюсь, если и в отношении Венгерского премьера будут какие-то меры, потому как не устраивает политика их. Напрямую спецслужбы не действуют, через посредников действуют», — уверяет заместитель секретаря, бывший заместитель генерального секретаря общественной палаты РФ Сергей Александрович Орджоникидзе.

«Из того, какая ненависть была развязана, вышла буря, и теперь мы почти стоим на пороге гражданской войны», — сообщил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.

Европа имеет богатую историю политических покушений: в 2003 году был убит сербский премьер Зоран Джинджич, выдавший Слободана Милошевича гаагскому трибуналу. В 1986 году — шведский премьер Улоф Пальме. Его убийство до сих пор вызывает много вопросов. Но больше всего, в первую очередь по уровню царящей на фоне напряженности, покушение на Фицо, оно напоминает другое убийство в Сараево в 1914 году.