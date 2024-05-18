В Москве арестовали обвиняемого в убийстве домработницы подростка

Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts

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Под стражей он будет находиться до 18 июля.

Троицкий суд Москвы арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве домработницы. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Подросток обвиняется в совершении преступления по статье УК «Убийство». Под стражей он будет находиться до 18 июля.

Фигурант дела, по данным прокуратуры Москвы, нанес жертве в ходе ссоры не менее 23 ударов ножом, а также как минимум один удар битой.

Ранее 5-tv.ru писал, что 16-летний сын известного московского адвоката задержан за убийство домработницы. Инцидент произошел накануне вечером в поселке Первомайское.

По предварительной информации, между подростком и женщиной произошел конфликт. Из-за чего конкретно, 16-летний Назар не помнит — у него «внезапный приступ амнезии».