Рухнула щитовидка: звезда «Полицейского с Рублевки» Попов рассказал о борьбе с лишним весом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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После 20 лет, признается артист, он начал «расти в ширь».

Актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал, как борется с лишними килограммами. По словам знаменитости, он страдает из-за проблем с щитовидной железой.

«После 20 лет я начал расти в ширь. Это щитовидка, рухнувшая на фоне генетики. У меня по маминой линии у всех проблемы с щитовидкой. Спустя годы, я научился работать с весом. Нужно похудеть? Дайте мне полтора месяца — и идем в кадр», — признался Попов в одном из шоу на федеральном телеканале.

Вместе с тем, как рассказал актер, некоторые режиссеры просят его, наоборот, набрать еще несколько десятков килограммов. На такое Попов обычно отвечает отказом.

Звезда утверждает, что при весе в 120 килограммов он прекрасно себя чувствует. При необходимости сбросить лишнее актер начинает пристальнее следить за питанием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Галустян похудел на 14 килограммов.