Фото, видео: © РИА Новости / Артем Кулекин; 5-tv.ru

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Спортивное мероприятие стало причиной огромных пробок на дорогах столицы.

Вызвавший огромные пробки в Москве весенний велопробег никак не способствует популяризации велоспорта среди граждан. Скорее наоборот — вызывает «ненависть» к велосипедистам. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Считается, что это (велопробег в центре столицы — Прим. ред.) популяризация такого способа передвижения… Но популяризация хороша до определенного предела. Когда она осуществляется за счет других, я думаю, что это не популяризация, а, скорее всего, наоборот — люди сейчас начинают тихо ненавидеть велосипедистов, которые получают удовольствие за счет других», — отметил он.

По словам Попова, популяризация велоспорта не должна осуществляться за счет комфорта горожан. То же самое, добавил эксперт, касается и легкоатлетического марафона, когда ради сотни бегунов в городе так же перекрывают дороги.

«Как будто бы нет возможности побегать и поездить на великах в другом месте», — заметил Попов.

В субботу, 18 мая, на дорогах столицы образовались огромные пробки из-за Московского весеннего велопробега. Движение ограничили по всему Садовому кольцу, полностью перекрыты Зубовская и Большая Пироговская улицы, а также проезд Девичьего Поля. Ограничения будут действовать до окончания велопробега — 22:00.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пробок, образовавшихся на дорогах Москвы из-за велопробега.