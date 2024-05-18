Пугачева и Вайкуле помогут: нищающая Орбакайте решилась на отчаянный шаг в попытке подняться со дна

Попытка певички обвести слушателя вокруг пальца провалилась.

В последнее время Кристина Орбакайте редко балует своих поклонников свежими постами в социальных сетях. Оно и немудрено: любое слово попавшей под опалу знаменитости тут же обращается против нее самой.

К тому же, в последнее время дела артистки оставляют желать лучшего: мало того, что артистку буквально вышвырнули сначала с отечественной сцены из-за поползновений матери и неопределенности по СВО, так теперь еще и в Штатах дела у Орбакайте откровенно не задались.

Сразу в нескольких городах США отменились запланированные концерты. Выступления знаменитости в местных ночных клубах и кабаках были оперативно отменены из-за внезапного бунта местных жителей.

Организаторы уверяли, что слушатели, отвалившие несколько сотен долларов за то, чтобы послушать стоящую музыку, пришли в бешенство, когда вместо Тейлор Свифт или хотя бы Билли Айлиш им предложили слушать песни известной в узких кругах Орбакайте.

На фоне уже имеющихся проблем с «отменами» в Штатах и неудачами в России дочь Пугачевой прервала молчание в социальных сетях, чтобы намекнуть — вдохновленная «успехами» (а на деле — антиуспехами) отчима, юмориста Максима Галкина*, певица намерена штурмовать израильский шоу-бизнес.

В личном микроблоге 52-летней певицы появилась свежая афиша, в которой помимо Тель-Авива как основной цели визита значатся также Хайфа, Бэер-Шева, Ашдод и другие.

Все из этих городов в свое время (еще до отмены гастролей) Галкин уже успел обкатать вдоль и поперек. Видимо, Орбакайте надеется «запрыгнуть в последний вагон» в попытке хоть как-то поправить финансовое положение.

«Израиль, до скорой встречи!» — емко анонсировала свой «визит» она.

Пристанище для «оскорбленных»

В последнее время Земля Обетованная практически на постоянной основе стала пристанищем для беглецов, предателей, иноагентов и релокантов.

Иуд, успевших нажиться в России, а затем сбежать, пересчитывать можно бесконечно, и ни у кого из них нет даже намека на успех, который они в свое время снискали в России.

Посудите сами: кичившийся бизнесом и интеллектом Андрей Макаревич* вдруг начал зарабатывать на давно заброшенных им же виноградниках, Максим Галкин ударился в гастроли по Европе и даже на Кипр заглянул, зато в Тель-Авиве и в Хайфе не был уже несколько месяцев.

Илья Прусикин* вместе с беременной Таюрской регулярно «навещает» Штаты. Посбегали из «страны, которая не воюет», в поисках иноагентсткого счастья Шац*, Лазарева*, Максим Виторган и другие.

В социальных сетях массово сходятся во мнениях — внеочередная попытка вдохновившейся примером матери и отчима Орбакайте заранее обречена на провал.

«Начинаете бесить»,

«Заглотила приманку, а затем Европа ее перемелет»,

«Больше, видимо, ее совсем нигде не ждут»,

«Это победа! Новоиспеченная заслуженная артистка Израиля Можно еще в Прибалтику сгонять, там тетя с Пикадилли подшаманит аншлаги»,

«Да пусть собирает аншлаги в ресторанах, барах и где-нибудь еще, лишь бы подальше от нас. И лишь бы не возвратились», — пишут на просторах интернета.

Предыдущая попытка закончилась фиаско

Иронично, что на Землю Обетованную Орбакайте штурмует уже по второму кругу. В начале апреля певица уже наведывалась в Израиль, чтобы спеть там несколько уже порядком надоевших хитов.

Уже тогда поползновения певицы сравнили с влиянием знаменитой матери: Пугачева, известная своим властным и бескомпромиссным характером, никому в семействе спуску не дает.

В беседе с Teleprogramma.pro музыкальный критик Владимир Полупанов непрозрачно намекнул — чтобы вытащить старшую дочь из глубокой ямы, Пугачева «подмахнула» Орбакайте и чуть ли не помогла устроить мероприятие.

«Конечно, мама помогает дочери. В Израиле огромная русскоязычная диаспора. <…> В нашей стране Кристине, наоборот, мешает эта близкая родственная связь», — высказался журналист.

Организаторы выступлений Орбакайте в Израиле обещают покупателям билетов «яркую программу с лучшими хитами певицы».

Исполнять знаменитость помимо уже надоевших слушателю хитов про снег и бровки-домики, планирует песню матери «Алла будет петь».

Столь незайтеливым способом давно воспитывающая дочь артистка в очередной раз намекнула: за годы карьеры самостоятельной творческой единицей Орбакайте так и не стала. Клеймо наследницы Пугачевой продолжает преследовать артистку, где бы она ни была.

Маме популярность нужнее

Никита Пресняков был далеко не единственным, кого аудитория постоянно пыталась уличить в попытке реализовать себя за счет имени Аллы Пугачевой.

Та же участь постигла и Орбакайте, но если в отличие от рыжего внука поводов для обвинений было не так уж и много, то с Кристиной ситуация была совсем другая.

Стоило лишь восходящей знаменитости прославиться благодаря съемкам в фильме «Чучело» Ролана Быкова, как о Кристине заговорили как о будущей звезде. Однако, особо завистливые бубнили в спину — это все потому что ее мать — Алла Пугачева.

На тот момент еще не ставшая женой Максима Галкина Пугачева воспитывала дочь в ежовых рукавицах. На девочку со школьной скамьи возлагали большие надежды, не позволяли отказываться от ролей в кино, которые ей не нравились.

При всем при этом главной и единственной звездой в семействе всегда была именно «женщина, которая поет» — ее слово в любом споре и конфликте всегда было последним.

Спустя годы Орбакайте призналась — Алла Пугачева никогда не умела быть настоящей матерью. До 15 лет певице приходилось жить у бабушки, а родительница наведывалась к дочери только чтобы в очередной раз ее пропиарить.

Оттого вдвойне удивительно, что навлекшая на себя гнев соотечественников Кристина в очередной раз потянулась в Израиль — обитель Аллы Пугачевой.

«Любое общение с мамой, конечно, было как подарок судьбы. Я всегда этого ждала. И не часто, но бывали моменты, когда вдруг и ее посещало какое-то материнское рвение, обостренное родительское чувство», — признавалась Кристина «Московскому комсомольцу».

Даже смерть собственной матери и внезапное одиночество дочери не вынудило Пугачеву одуматься и взять Орбакайте под крыло.

В 15 лет будущая певица полностью обрела самостоятельность и независимость, но от болезненной потребности видеть и общаться с матерью так и не избавилась.

«Может быть, и правильно все было. У нас до сих пор осталась тяга друг к другу, желание пообщаться. У меня есть знакомые, которым их родители так в детстве надоели, что они лишний раз даже не позвонят. От меня, как умерла бабушка, уже никто никаких отчетов не требовал», — приводит слова Орбакайте МК.

Ровно те же ошибки Пугачевой в карьере, личной жизни и воспитании детей допускает и Орбакайте. Все еще пытаясь что-то доказать родительнице, заслужить ее уважение, 52-летняя знаменитость задвигает общение с детьми в долгий ящик.

Сей факт оскорбленная поведением Орбакайте Пугачева рассекретила сама, причем выбрала максимально неудобный для этого момент — съемки на федеральном канале.

«Часто ли ты видишь мамочку? Нет? А если ты будешь долго играть в гримерке, выставит тебя мамочка оттуда? Нет? А я вот выставлю», — заявила она.

«Так сложилось», — парировала явно обиженная и так не сумевшая простить мать Орбакайте.

В соцсетях сходятся во мнениях: очередной визит Орбакайте в Израиль по работе вряд ли наладит отношения дочери с матерью.

В семействе Аллы Борисовны откровенничать явно не принято — единственный, кому можно говорить все, что он думает — это Галкин.

* — внесены в реестр иностранных агентов в РФ