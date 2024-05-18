Звезда «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева умерла в 91 год

Фото: Кадр из к/ф «Соло для пистолета с оркестром», реж. Дмитрий Тюрин, 2008 г.

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Заслуженная артистка России покинула этот мир в родном Санкт-Петербурге.

Заслуженная артистка РФ Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба «Петербург-концерта». Уточняется, что знаменитость ушла из жизни еще 14 мая, однако сообщили об этом сегодня.

Актерскую карьеру она начала с Ленинградского театра Юных Зрителей, где практически сразу стала ведущей артисткой. Она известна ролями в таких популярных детективных сериалах, как «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский киноактер Дэбни Коулмен умер на 93-м году жизни.