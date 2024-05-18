Больше полувека обманывал народ: как Эммануил Виторган поддерживает Израиль вместо России

Ради денег ли молчит артист?

За последние два года общественность уже привыкла, кажется, к тому, что знаменитости один за другим покидают Россию, где строили свою карьеру и зарабатывали миллионные гонорары.

Вместе с тем, среди лидеров мнения есть и те, кто свою позицию касательно спецоперации России на Украине принципиально так и не высказал, делая лишь смутные намеки. Среди этих знаменитостей оказался Эммануил Виторган.

Советский и российский актер театра и кино родился в Баку в еврейской семье. В 2022 году после начала спецоперации Виторган-старший с женой Ириной и дочками улетели в Юрмалу.

В комментариях к публикации подписчики отреагировали крайне неоднозначно. Многих возмутило сочетание тегов, которыми артист отметил видео, а именно — радость, родина, Юрмала, дети.

Неозвученная позиция Виторгана вызвала негодование как со стороны пророссийских, так и других активистов.

Под раздачу от коллег и общества попали все покинувшие страну артисты и шоумены. Особенное недовольство вызывали те, кто клялся — резкий отъезд никак не связан с политикой.

Мол, поездка была запланирована давно, даты просто-напросто совпали. И, как назло, среди этих артистов оказался и Эммануил Виторган с семьей.

После этого режиссер Никита Михалков в своей авторской телепрограмме «Бесогон» высказался в адрес группы знаменитостей.

«Сегодня время, когда нужно сделать свой выбор. Ну а настоящим патриотам я хочу дать послушать вот эту песню», — выразился Михалков и включил композицию «Не живи с нелюбимой страной» под видеоряд фото, уехавших из страны звезд. Среди снимков был и Виторган.

Артиста это возмутило. Виторган-старший выложил в своем личном блоге видео с объяснениями, где уверял поклонников — отпуск был запланирован. Актер потребовал от команды передачи опровержения, чтобы остановить волну негатива в сторону своей семьи.

Вернувшийся актер и дальше заверял волновавшихся и возмущенных фанатов, что никогда не задумывался об эмиграции, а якобы просто уезжал временно, как и многие другие звезды, находящиеся в почетном возрасте, которым уже сложно начинать новую жизнь за границей.

Кроме того, официальные данные свидетельствуют о том, что известный актер владеет недвижимостью в Москве на полмиллиарда рублей, что вполне достаточно для комфортного проживания в России.

Некоторые пользователи предполагают, что в семействе услышали какие-то слухи, испугались и сделали спешное, необдуманное решение, но затем осознали, что все это было совершенно напрасно и вернулись обратно.

И все же — по какой-то причине актер так и не обозначил свою позицию. Поддерживает ли он Россию или нет — для подписчиков осталось тайной.

Тем не менее, вскоре он с семьей вернулся назад и продолжил организовывать в своем культурном центре различные мероприятия. Во всех последующих постах артиста отсутствовал даже намек на поддержку армии России. Виторган-старший будто бы занял позицию «вне политики».

Однако спустя несколько месяцев он вновь улетел с женой и детьми в Израиль. Такая информация появилась в сети в октябре 2022 года.

К слову, актер сам родился в Баку в еврейской семье. Он не стеснялся показывать поклонникам, как чтит с семьей традиции своего родного народа. Принципиальное молчание Виторгана только расшатывало и без того нестабильное отношение к нему в тот момент.

Однако позже стало известно, что семейство вновь прибыло в Россию. Предположительно, Виторгану становилось уже тяжело переносить жаркий климат в Израиле из-за его почтенного возраста.

В сети писали, что его приезд случился незадолго до очередного обострения израильско-палестинского конфликта. И с началом эскалации на ближнем востоке Виторган-старший вновь стал объектом общественного возмущения в России.

За полгода ухудшения отношений стран-соседок артист выложил аж пять постов в поддержку Израиля. Он даже посодействовал тем, кто искал родственников в зоне обострения конфликта.

Касательно российско-украинских отношений не было ни одного слова за все два года, кроме требования опровергнуть высказывания Никиты Михалкова. Неоднозначность Эммануила Виторгана возмущала не только российских, но и украинских подписчиков.

Виторган прочитал стихотворения для израильского сайта в память о погибших после атаки ХАМАС. Подписчики обрушились на артиста волной критики.

«А был пост в поддержку России? Или в России мы только зарабатываем?» — писали в комментариях.

Двойственность позиции актера периодически вызывает волну негатива в его сторону. До обострения конфликта на Ближнем Востоке Виторган-старший позиционировал себя, как максимально отстраненного от политических дебатов актера. Однако эскалация заставила его все-таки сделать свой выбор — и даже публично о нем говорить.

Более того, позиция Эммануила Виторгана стала еще более ясна благодаря тому, что в сети не особо скрывались новости об отъезде в Израиль его сына Максима и внуков. Кроме того, его 23-летний даже отслужил в израильской армии.

Вместе с тем сам Максим Виторган открыто осудил российскую армию. Кроме того, уже на протяжении многих лет актер неоднократно провоцировал своими высказываниями общественное недовольство.

Например, в 2019 году он раскритиковал традиционные празднования Дня Победы, а в 2022 — поддержал уехавших знаменитостей.

После начала спецоперации Максим был замечен в компании Аллы Пугачевой, столь нелестно отзывавшейся о публике, благодаря которой она получила свою славу.

В сети также предположили, что Виторган-младший стал жертвой идей своей бывшей супруги. Возможно, его отец в силу жизненной мудрости сумел отнестись к максимализму сына снисходительно.

Однако оба поддерживают друг с другом теплые отношения. Виторган-младший периодически навещает отца и его детей, на фотографиях они кажутся весьма сплоченной семьей, несмотря на разные общественные имиджи.

Этот факт также смущает многих поклонников — сын и отец за одно или просто сводят все политические разговоры на «нет»? Сам же Виторган-старший с начала военной спецоперации на Украине публично не оказывался в обществе осудивших российскую армию.

Поклонникам трудно понять даже по его окружению, на чьей он стороне, не считая родного сына от второго брака.

Зато сейчас, после внимания ИА «Регнум» к отсутствию пророссийского слова в своем блоге, Виторган-старший все-таки опубликовал в своем блоге нечто интересное.

В день 76-годовщины независимости Израиля актер опубликовал пост, посвященный дружеским отношениям России и его исторической родины.

«Мир, дружба, Россия — Израиль», — написал Виторган-старший в своем блоге.

Пока актер продолжает настойчиво игнорировать СВО, он активно поддерживает израильский народ. Что это — дань традициям, в которых он воспитан и так тщательно чтит или ярое нежелание публично высказаться за Россию?

Оставаться вне политических конфликтов — это выбор, на который каждый имеет право. Вместе с тем если уж артист принял решение не втягиваться в разборки с подписчиками, то лучше этого не делать вовсе, а не выборочно.

В момент, когда российская публика особенно нуждается в твердом слове лидеров мнений, чтобы стабилизировать настроения, транслировать двойные стандарты — не самое патриотичное решение.

Кто-то все же утверждал, что Виторган после смерти Аллы Балтер у старшего Виторгана началась серьезная депрессия. Ходили слухи, что артист даже задумывался о самоубийстве, однако вовремя отказался от этого решения.

Поддержку нашел достаточно быстро — его помощница Ирина Млодик сидела и ждала, когда начнется шикарная жизнь. Уже в 2003-м дождалась — рабочие отношения перешли в брак.