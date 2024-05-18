«Там все вкусно и дешево»: как Бьянка располнела до 90 килограммов

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитость лишь недавно с помощью пластических хирургов привела себя в форму.

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) в эфире федерального телеканала призналась, что располнела до 90 килограммов во время отдыха на курортах Юго-Восточной Азии.

По словам знаменитости, она всегда была в хорошей физической форме благодаря регулярным занятиям танцами и фитнесом, а также «безумно жесткому рабочему графику с невероятным количеством концертов». Однако в один «прекрасный момент» Бьянка поняла, что устала и хочет отдохнуть.

«Я поехала на Бали, во Вьетнам, Пхукет, а там все так вкусно и все так дешево! И я подумала, ну раз я на отдыхе, то можно все есть. Для спортзала там было жарко. В общем, все дошло до того, что я встала на весы у эндокринолога, когда уже просто не могла сбросить вес, потому что ела все подряд. Когда я поняла, что вешу 90 — я заплакала», — поделилась 38-летняя певица.

Чтобы вернуть прежнюю фигуру, Бьянке пришлось взять себя в руки и пересмотреть образ жизни. Не обошлось и без помощи пластических хирургов. Певица недавно рассказывала, что ей «сделали два прореза и выкачали 3,8 литра жира», который потом разместили в ягодицах.

В итоге Бьянке удалось скинуть более 30 килограммов. Сейчас она в целом довольна своей фигурой, но хочет еще немного похудеть — с 59 до 55 килограммов.

По словам певицы, она обратилась к помощи эндокринолога, который выявил у нее проблемы с гормонами и прописал лечение. В клинике, которую посещает Бьянка, ей ставят витаминные капельницы для улучшения самочувствия и выведения лишней жидкости из организма. Также она вернулась к занятиям спортом, лечебной физкультурой и плавает в бассейне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими осложнениями столкнулась Бьянка после хирургического вмешательства.