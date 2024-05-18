Вопреки судьбе: лишившаяся рук Маргарита Грачева стала матерью в четвертый раз

Фото: Instagram* / margoritka1211

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Несколько лет она стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего мужа.

Маргарита Грачева стала матерью в четвертый раз, продолжая радоваться жизни несмотря на то, что семь лет назад ее экс-супруг отрубил ей кисти рук. В своем блоге она поделилась фотографией из роддома, где виден ее второй муж и ребенок.

Жертва домашнего насилия в четвертый раз стала мамой в роддоме на Фурштатской в Петербурге в окружении любящей семьи — опубликованную фотографию 31-летняя Грачева дополнила весом и ростом ребенка, но не раскрыв его пол.

«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше. 18 мая в 02.55. Вес 3660, рост 52 см», — написала многодетная мать.

В браке с Максимом Андрющенко в 2021 году у них появился первый совместный ребенок — Ярослав. О следующей беременности она сообщила еще в начале этого года, позже пара призналась, что будут рады как сыну, так и дочери. Причем родители также воспитывают детей и от прошлого брака — Дмитрия и Даниила.

Жестокая трагедия произошла в 2017 году, тогда муж вывез свою жену в лес, а затем отрубил ей топором кисти рук — одну из них впоследствии удалось спасти, а вторую заменить на протез. Суд назначил супругу 14 лет в колонии строго режима, его также лишили родительских прав и обязали платить алименты.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о судьбе жертвы домашнего насилия, а также о том, как кровавая история в итоге сильно перевернула жизнь Маргариты Грачевой.

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