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Российские новинки на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани в центре внимания иностранных делегаций.

Провести пациенту полное обследование и поставить диагноз еще до приезда в больницу. Этот телемедицинский комплекс инженеры из Татарстана создали специально для врачей, которые работают в глубинке, сообщает корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

«Программное обеспечение позволяет сделать интеграцию с региональными медицинскими информационными системами, и, если потребуется, фельдшер, который проводит осмотр пациента, может связаться с профильным врачом в районной больнице, к примеру», — заявил аккаунт-менеджер ICL Валентин Хавкин.

Новый робот выполняет сложнейшие операции вдвое быстрее, чем самый опытный сварщик. Причем управлять им можно дистанционно. Есть чем гордиться и авиационной промышленности.

К примеру, вертолет татарстанского производства. Модель уже популярна как на российском, так и на международном рынке. Но сегодня есть шанс посмотреть на машину изнутри.

Эти и еще многие российские инновации на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани в центре внимания иностранных делегаций. Азербайджан, Бахрейн, Египет, Индонезия, Катар, Марокко: вот лишь небольшая часть стран, которые хотят и готовы сотрудничать с нашей страной по всем направлениям.

«Есть незаконные ограничения в наших контактах — это не наша инициатива. Инициатива тех стран, которые придерживаются другого ориентира. Исламский мир — он поддерживал и поддерживает Россию!» — подчеркнул глава Татарстана Рустам Минниханов.

Наука и технологии, финансы и бизнес, туризм и спорт. Деловая программа казанского форума, который проводят уже в 15-й раз, насыщена настолько, что конференции и встречи экспертов проходят практически без перерывов. Как результат — новые проекты, которые Россия и исламские страны будут вместе воплощать в жизнь. Например, строить дороги и прокладывать альтернативные водные маршруты. Самый масштабный — транспортный коридор «Север — Юг», который объединит 11 стран.

«У нас все страны Персидского залива, весь арабский мир был здесь представлен, и у всех вопрос номер один: когда у нас заработает коридор „Север — Юг“, какие нужно для этого сделать действия для того, чтобы максимально ускорить этот проект», — заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Для укрепления экономических связей между Россией и исламскими странами есть большой потенциал и в торговле. На агропромышленную выставку в рамках форума зарубежные компании привезли свыше четырех с половиной тысяч товаров. От продуктов питания до косметики.

«Мы представители турецкой компании. Вся наша продукция — халяль, но она пользуется большим спросом не только в мусульманских странах. Потому что мы заботимся о качестве и у нас высокие стандарты», — говорят представители одной из турецких компаний.

Участники форума не раз подчеркивали, что многополярность мира, за которую выступает Россия, идет на пользу всем странам. Это не только дает экономический рост, но и повышает безопасность.

«Амбассадоры исламских стран очень ценят роль, которую играет Россия в создании многополярного мира. Поездка в Казань дает возможность наладить связи между людьми разных национальностей», — подчеркнул представитель посольства Мозамбика Жозе Катупха.

Делегации выразили уверенность, что связи между Россией и исламскими странами будут еще расширяться. Очередной такой площадкой для международной дискуссии станет саммит БРИКС, который в октябре пройдет также в Татарстане.