«Король не терпит критики в адрес Кейт»: Карл III встал на защиту Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Чарльза и его невестку объединила борьба с раком.

Король Чарльз выступает в яростную защиту своей невестки Кейт Миддлтон, у которой тоже обнаружен рак. Об этом сообщил писатель Кристофер Андерсен Fox News Digital.

«В прошлом Чарльз хранил молчание по этому поводу и позволял продолжать снайперскую стрельбу со стороны. Но не более. Теперь король не терпит критики в адрес Кейт, и точка», — рассказал Андерсен.

По словам писателя, король очень гордится Кейт за ее смелость и то, что он будет оказывать ей поддержку в трудное время.

«Чарльз был тронут до слез потрясающим видео заявлением Кейт о том, что у нее рак. Одним словом, король считает ее храброй», — отметил Андерсен.

Он подчеркнул, что никто кроме короля Чарльза не понимает лучше, насколько борьба с раком наносит физический и эмоциональный вред. Своими действиями Карл III дал понять, что Кейт получит все, что посчитает нужным. До этого он оказал Миддлтон свою поддержку, сделав ее первым членом королевской семьи, удостоенных когда-либо Ордена Кавалеров Почета.

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