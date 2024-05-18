По заморским правилам: в чем особенность корейской системы ухода за кожей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio; 5-tv.ru

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Кореянки очень внимательно следят за своим внешним видом.

Корейские красавицы славятся на весь мир своим необыкновенным умением сохранять потрясающий внешний вид до самой старости.

Они внимательно следят за собой и стараются ухаживать за кожей лица, чтобы как можно дольше оставаться молодыми и прекрасными. Бьютиолог Ким Бо Хян рассказала 5-tv.ru о главных секретах красоты «по-корейски», которые точно обеспечат идеальный тон и сияние.

Сперва эксперт отметила, что в Корее действительно считается красивым, когда у человека здоровая и увлажненная кожа. Именно поэтому их система ухода за лицом такая особенная, а стараниям над внешностью уделяется так много времени.

«Первый секрет» состоит в том, что кореянки внимательно выбирают для себя многоступенчатый индивидуальный уход. У каждой девушки свой тип кожи, свои «особенности» и проблемные зоны, для которых необходимы определенные косметические средства.

«Поэтому мы тщательно подбираем каждый продукт и составляем индивидуальную программу, которая состоит из нескольких ступеней», — подчеркнула специалист.

Ко второму правилу корейской системы относится бережное отношение к своей коже, прямо как к коже младенца, заметила бьютиолог. Важно использовать не только эффективные средства с активными компонентами, но и ту косметику, которая не будет травмировать защитный барьер.

«Корейский стандарт по производству косметики является одним из самых строгих и безопасных. Поэтому кореянки выбирают косметику очень придирчиво, тщательно. Чтобы это было не только эффективно, но и бережно для нашей кожи», — объяснила собеседница 5-tv.ru.

«Третий секрет» — обязательное применение солнцезащитных средств. Примерно с 20-25 лет девушки добавляют к повседневному уходу специальные SPF-крема. На корейском «рынке» огромное количество различных продуктов, защищающих кожу от солнца — с разными текстурами и фильтрами.

Ким поделилась, что огромное внимание уделяется и красоте «внутри». Корейские красавицы помимо использования многочисленных косметических средств стараются следить за своим питанием, избегая вредных продуктов.

«Если посмотреть на корейскую кухню, там много зелени, овощей. И мы всегда придерживаемся того, что красота не только снаружи, но также изнутри», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных ошибках в уходе за кожей лица.