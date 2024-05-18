Свобода только на словах: зачем на самом деле ЕС заблокировал российские СМИ

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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В Евросоюзе действует политика двойных стандартов.

Решение Совета ЕС остановить вещательную деятельность российских СМИ связано с отсутствием аргументов убедить собственных граждан в своей правоте. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«По сути, вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти», — рассказал Володин.

Он отметил, что свобода мнений существует для руководства Евросоюза только на словах, на деле они этого не приемлют. Поэтому и нарушают право на свободное распространение информации и блокируют любую альтернативную точку зрения.

«Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран», — подчеркнул он.

Володин выразил также благодарность коллективам РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты» за их эффективную работу, которая так насторожила Совет ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал глупостью и хамством запрет на вещание ряда российских СМИ в странах ЕС.