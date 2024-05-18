Оставили без всевидящего ока: как Россия смогла ослепить Starlink под Харьковом
Полковник Баранец: ВС РФ использовали РЭБ для отключения Starlink под Харьковом
Фото: www.globallookpress.com / SpaceX
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Одна из главных причин успешного наступления — эффективная и слаженная работа бойцов.
Внезапный сбой в спутниках Starlink Илона Маска помог российским военным успешно начать наступление под Харьковом, заявил полковник Виктор Баранец. Военный уверен, что это не простое совпадение, а часть плана командования ВС РФ, о чем он сообщил KP.RU.
Баранец назвал одним из главных причин успехов российской армии — использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под Харьковом. Именно благодаря ей прямо перед наступлением были «ослеплены» спутники Starlink Илона Маска. В итоге Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли в реальном времени отслеживать перемещение войск противника.
«А у нас по этой части на любой вкус создан целый выводок систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые превосходят зарубежные образцы», — отметил полковник.
В подтверждение своих слов он привел публикацию в американской газете The Washington Post, где журналисты признали, что в потере координации ВСУ под Харьковом виновны российские радиоэлектронные помехи. Военный также напомнил, как в апреле прошлого года Илон Маск жаловался на российские РЭБ, из-за которых украинские войска тоже «ослепли».
В итоге ВС РФ освободили уже не менее 12 населенных пунктов, успешно продвигаясь вглубь вражеской территории. Главная цель этого наступления — создание буферной зоны, чтобы украинские боевики больше не могли обстреливать Белгородскую область.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США обеспокоены провалами ВСУ — лучшим подразделениям просто не хватает времени на восстановление и отдых.