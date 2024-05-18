Ситуация в Бишкеке после стихийного митинга стабилизировалась
МВД Киргизии: ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста прекратились
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Движение на улицах города восстановлено.
Ситуация в центре Бишкеке стабилизировалась — акции протеста против иностранцев прекратились. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Киргизии.
Накануне в столице начался стихийный митинг из-за конфликта местных жителей с иностранными гражданами. В драке участвовало около десяти человек. После на улицах стали собираться недовольные — вышло более тысячи.
Как отметили в МВД, обстановка уже нормализировалась. Правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию. Сотрудниками милиции организованы патрули, и проводится разъяснительная работа.
«В целях обеспечения безопасности милиция совместно с личным составом областного управления внутренних дел, внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивают общественный порядок», — подчеркнули в ведомстве.
Движение для транспортных средств на улицах города также восстановлено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более тысячи людей вышли на улицы Бишкека после драки с иностранцами.