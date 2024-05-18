Ситуация в Бишкеке после стихийного митинга стабилизировалась

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Движение на улицах города восстановлено.

Ситуация в центре Бишкеке стабилизировалась — акции протеста против иностранцев прекратились. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Киргизии.

Накануне в столице начался стихийный митинг из-за конфликта местных жителей с иностранными гражданами. В драке участвовало около десяти человек. После на улицах стали собираться недовольные — вышло более тысячи.

Как отметили в МВД, обстановка уже нормализировалась. Правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию. Сотрудниками милиции организованы патрули, и проводится разъяснительная работа.

«В целях обеспечения безопасности милиция совместно с личным составом областного управления внутренних дел, внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивают общественный порядок», — подчеркнули в ведомстве.

Движение для транспортных средств на улицах города также восстановлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более тысячи людей вышли на улицы Бишкека после драки с иностранцами.