Уничтожен украинский беспилотник над Крымом
Минобороны: силы ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом
Фото: © РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей.
Над Крымом пресечена попытка атаки украинского беспилотника в небе. Об этом сообщает Министерство обороны России. Известно, что с задачей справились силы противовоздушной обороны (ПВО).
Тип дрона — самолетный, российские бойцы уничтожили его минувшей ночью. Пока нет информации о разрушениях на земле или пострадавших.