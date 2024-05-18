Устала от скандалов? Алана поделилась реакцией на пополнение в семье Мамаева
Алана Мамаева рассказала, что готова наладить отношения со своим бывшим мужем
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Неужели блогер готова зарыть топор войны?
Бывшая жена футболиста Павла Мамаева — Алана решила прекратить вражду с ним и его новой супругой. Об этом блогер рассказала VOICE.
Когда Алана и Павел расстались из-за многочисленных измен футболиста, оказалось, что тот начал встречаться с Надеждой Санько, с которой у Аланы были близкие дружеские отношения, и она не ожидала такого предательства.
Это и вызвало скандал бывшей модели с новой семьей Мамаева, а также тот факт, что спортсмен не платит Алане нормальных алиментов на содержание их общей дочери Алисы, несмотря на большую заработную плату.
Сам же Павел активно создавал новую семью, в 2022 году он женился на Надежде, а потом у них появился сын Тимофей и оказалось, что Санько снова в положении.
Сейчас Алана утверждает, что не хочет ввязываться в новые публичные разборки и спустя время готова поздравить Павла и Надежду с пополнением, а также наладить отношение с бывшим супругом, но пока не видит возможность решения их конфликта.
«Поздравляю! Малыш — это всегда прекрасно!», — сказала блогер.
Помимо Алисы у Аланы есть сын Алекс от первого брака с Александром Липовым.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшая жена известного футболиста Павла Мамаева Алана решила исправить пупок.