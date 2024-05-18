Удел молодых? До какого возраста помолодела гипертония

Врач Орлова: около 23% людей от 20 до 40 лет живут с повышенным давлением

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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У людей, страдающих от болезни, давление обычно держится на уровне от 140 на 90.

Сегодня от гипертонии страдает не только старшее поколение, но и молодое. Из всех людей, у кого наблюдается повышенное давление, примерно 23% — пациенты в возрасте от 20 до 44 лет. Об этом KP.RU рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Яна Орлова.

С гипертонией живут около 2-3% женщин и 15-20% мужчин от 20 до 44. После показатель немного повышается– увеличенное артериальное давление беспокоит 30% женщин и 40% мужчин до 60 лет.

«После 60 лет количество мужчин и женщин с гипертонией сравнивается», — объяснила врач.

Женщины в возрасте страдают от давления не реже, чем мужчины, а порой и чаще, однако чем дольше в организме сохраняется защитный эффект эндогенных эстрогенов, тем дольше и здоровье сосудов.

У людей с гипертонией давление обычно держится на уровне от 140 на 90 и даже выше. При увеличенном давлении стоит отдавать предпочтение спорту и движению — больше двигаться, плавать, кататься на велосипеде.

«Стандартными нормами нагрузки считается 150-300 минут в неделю. Основные правила — не ставить рекорды, выбирать то, что приятно и посильно, а если получается, то и постепенно расширять свои физические горизонты», — посоветовала специалист.

Она отметила, что гипертонию возможно контролировать как лекарствами, так и образом жизни.

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