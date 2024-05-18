Новая личность: как донорские органы меняют поведение человека

Фото: www.globallookpress.com / University Of Maryland School Of

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После пробуждения реципиенты обнаруживали необычную тягу к другим вещам.

Личность человека может частично измениться из-за донорского органа. Об этом утверждают британские ученые из Ланкастерского университета, сообщило издание The Conversation.

Были известны случаи, когда пациенты обнаруживали тягу к тем вещам, которыми раньше не интересовались. Но так было с пересадкой сердца, однако сейчас ученые подчеркнули, что повлиять может любой орган. Здесь играют роль гормоны и сигнальные молекулы, оказывающие изменения на другие части тела.

«Таким образом, донорский орган, который может иметь другой базовый уровень выработки гормонов и пептидов, чем исходный орган, может изменить настроение и личность реципиента с помощью веществ, которые он выделяет», — говорится в сообщении.

Также новый орган может содержать информацию о прежнем владельце в виде нейротрансмиттеров в нервных тканях, что тоже окажет свое воздействие.

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