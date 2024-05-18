Неудачный конкурс: участнику «Евровидения» из Нидерландов грозит суд

Представитель Нидерландов на «Евровидении» Кляйн может предстать перед судом

Фото: www.globallookpress.com / Fredrik Sandberg

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Таинственный инцидент, из-за которого певца дисквалифицировали, наконец-то раскрыт.

Голландский певец Йост Кляйн, которого ранее дисквалифицировали с международного конкурса «Евровидение-2024», может предстать перед судом в шведском городе Мальме. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на адвоката исполнителя Яна-Аке Фальта.

По его словам, сейчас шведская полиция занимается расследованием дела, к которому причастен артист.

Как выяснилось, между Кляйном и руководством конкурса была договоренность, по которой певца не должны были снимать сходящим со сцены.

Однако одна из операторов нарушила соглашение и продолжила съемку, даже когда исполнитель сделал замечание. Просьба была проигнорирована, после чего голландский участник оттолкнул камеру.

«Он отрицает, что угрожал этому человеку», — заявил адвокат Кляйна.

Сперва представитель Нидерландов не прибыл на репетицию финала «Евровидения-2024», а затем стало известно, что его отстранили от конкурса жюри из-за некоего «инцидента».

Чуть позже Европейский вещательный союз объявил, что Нидерланды полностью отстранены от участия в гранд-финале, проходившем 11 мая. В полицию на молодого человека подала заявление женщина из производственной команды конкурса «Евровидение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певца из Нидерландов отстранили от конкурса «Евровидение».