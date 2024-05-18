«Действуют вразрез»: в Белом доме обеспокоены укреплением отношений России и Китая

Фото: Sergey Bobylev / ТАСС

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Вашингтон уверен, что Москва и Пекин совместными усилиями хотят «бросить вызов международному порядку».

В Белом доме признали обеспокоенность сближением России и Китая. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) администрации американского президента Джон Кирби.

«Лидеры этих государств [РФ и КНР] действуют по всему миру вразрез нашим интересам в сфере национальной безопасности, вразрез интересам многих наших союзников и партнеров», — прокомментировал он в рамках брифинга.

Он считает, что Москва и Пекин намерены «бросить вызов международному порядку», но, в целом, укрепление отношений этих двух стран неудивительно. Ведь их лидеры — Владимир Путин и Си Цзиньпинь — ищут варианты для укрепления национальных интересов и региональной безопасности.

В связи с этим американская сторона продолжает внимательно следить за развитием и направлениями российско-китайского сотрудничества. В частности, не остался и без внимания государственный визит Путина в Китай.

Ранее 5-tv.ru писал, как иностранные СМИ отреагировали на визит Путина в Китай.