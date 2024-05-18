«Лишь первый шаг»: Зеленский отреагировал на продвижение ВС РФ под Харьковом

Фото: Andrew Kravchenko / ТАСС

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Украинский лидер пожаловался на нехватку систем ПВО и живой силы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал продвижение российских войск под Харьковом первым шагом в новом наступлении. Таким мнением глава Незалежной поделился в интервью France-Presse.

Зеленский в беседе с журналистами оценил продвижение ВС РФ в Харьковской области. По его словам «это лишь первый шаг» в новом наступлении России, которое, в свою очередь, может состоять из нескольких вол. Таким образом, происходящее сейчас — первая волна.

Зеленский также пожаловался на нехватку средств ПВО. По его словам, у Украины осталось лишь 25% от необходимого оружия, а для борьбы с превосходством России в воздухе ВСУ требуется порядка 130 самолетов.

Украинский президент указал и на нехватку боевиков в рядах ВСУ. Как отметили авторы материала, что признание «редкое».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил об отсутствии сегодня планов по взятию Харькова.