По горячим следам: в Ростовской области расследуют убийство восьмилетней девочки

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тело ребенка нашли в лесополосе.

В Ростовской области расследуют жуткую историю — восьмилетняя девочка ушла в магазин и пропала, а после был найден ее труп. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Ростовской области мои коллеги раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление», — написала она.

По ее словам, после исчезновения ребенка удалось установить, что девочка села в машину водителя эвакуатора. Мужчину оперативно удалось задержать. После в лесополосе недалеко от станицы Ольгинской был обнаружен труп ребенка.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам статьи об убийстве малолетнего. Устанавливаются все детали и обстоятельно произошедшего.

По предварительной версии, девочку могли изнасиловать и задушить.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавший в Бурятии четырехлетний мальчик найден мертвым в стиральной машине.