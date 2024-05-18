Хочет отнять детей? Прилучный запугал Муцениеце встречным иском об опеке

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Актер, кажется, нашел способ, как не платить алименты.

Скандал между бывшими возлюбленными — Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным — не утихает. Актриса хочет добиться от экс-супруга алиментов на их общих детей, и суд даже встал на ее сторону после нескольких заседаний. Однако Павел нашел «туз в рукаве», и подал встречный иск. Как пишет 7Дней.ru, он подал иск, касающийся опеки над сыном и дочери.

На что именно он претендует — пока не известно, однако пользователи сети считают, что Прилучный хочет забрать Мию и Тимофея, чтобы обеспечивать их самостоятельно, а не отдавать 30% от своего дохода бывшей жене.

Сама Агата в личном блоге после новостей о поданном иске со стороны бывшего мужа показывает боевое настроение в личном блоге. Знаменитость ведет активный образ жизни: она успевает заниматься воспитанием детей, старается не пропускать тренировки и следит за своим имиджем со стилистом.

Многие поклонники ожидают от Муцениеце каких-либо конкретных высказываний в адрес Прилучного. Однако вместо этого подписчики наблюдают довольно насыщенный распорядок дня и приподнятое настроение актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прилучный обжаловал иск по алиментам со стороны бывшей жены. Актриса хотела добиться от него 30% от доходов на содержание их общих несовершеннолетних детей.