«Работают жестко»: Путин оценил меры безопасности в Харбине из-за его визита

Путин высоко оценил принятые к его визиту в Харбине меры безопасности

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России во второй день пребывания в КНР посетил «самый русский город» страны и встретился со студентами местного университета.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета высоко оценил меры безопасности, принятые в городе к его визиту.

Как отметил российский лидер, «местные товарищи работают профессионально, жестко». При этом он извинился перед местными жителями за временные неудобства в связи с приездом российской делегации.

«Я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом, я это увидел, приняты такие достаточно жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват, честно могу сказать. Извините, пожалуйста, мы скоро уедем, у вас жизнь вернется в нормальное русло», — в шутку сказал Путин.

Президент России также обратил внимание на то, что Харбин в последнее время превратился в мощный мегаполис с населением в десять миллионов человек. Город выглядит современным, энергичным и развивающимся, подчеркнул Путин.

До этого российский лидер посетил торжественную церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО, а также четвертого форума сотрудничества в Харбине.

Кроме того, глава государства возложил венок к памятнику советским воинам, которые боролись за освобождение Северо-Востока Китая от японских захватчиков в годы Второй мировой войны.

Владимир Путин прилетел 15 мая с государственным визитом в Китай. Это первая поездка главы РФ после инаугурации, которая прошла 7 мая. Визит главы государства в КНР продлится два дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил Китай за бережную память о советских воинах-освободителях.